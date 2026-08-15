Düzinelerce İHA verdiğimiz ülkeden Türkiye'ye nankörlük: 'Yazıklar olsun' dedirttiler

Çakar, "Aylardır bu tür savaş suçunu işleyen, bu işi savaş değil de oyun sanan kişi tutmuş bana mail atmış. Bir ülkenin üst rütbeli komutanı devletin resmi e-posta adresinden bu şekilde yorum yaparak, acı yaşayan insana, 'Hak ettiğini buldu, hak ettiğini aldı' gibi kelime etmesini bekleyebilir misiniz? Böyle bir şey olamaz. Zaten bu insanın ne kadar vasıfsız olduğu buradan da ortaya çıkıyor. Kesinlikle kabul edilemez. Bu durum içimdeki öfkeyi körüklüyor. Benim acım var ama acımdan daha çok ağır basan öfkem var ve bu öfke dinmek bilmiyor. Ta ki bu kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılıp gerekli sonuçlar alınana kadar. Bana çoğu kişi diyor ki: 'Akıntıya karşı kürek çekiyorsun.' Ben bir can kaybetmişim. Bu saatten sonra da bu canın peşine her yerde düşeceğim. Karındaşım gitmiş, ciğerim gitmiş, haksız bir şekilde toprağa vermişim. Yüzünü son bir kez görememişim. Gittiğinde aylarca görememişim. İki tane çocuğu var, birisi özel birey" dedi.