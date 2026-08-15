  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Topu böyle taca atıyorlar: Diğer tarikat ve cemaatlere neden operasyon yapılmıyor? 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’ Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek Dünyada sadece iki kez görülmüştü! Milyonda bir rastlanan olay Trabzon'da ortaya çıktı Düzinelerce İHA verdiğimiz ülkeden Türkiye'ye nankörlük: 'Yazıklar olsun' dedirttiler Erdoğan etkisi! İsrail saldıracaktı, maçası yemedi Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet Nişan töreni yolunda feci kaza: Minibüs devrildi: 5 ölü Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü Palandöken: Okul kıyafetinde tercih velinin olmalı Velilere ’Uzak durun’ çağrısı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Prof. Dr. Afyoncu katıldığı bir panelde Türkiye'nin geleceğiyle çok önemli tespitlerde bulunurken ülkemizin son dönemdeki kritik can sıkıcı meselesine de değindi.

#1
Foto - Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, son gününde de alanında uzman isimleri farklı milletlerden gençlerle bir araya getirmeyi sürdürdü. “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla gerçekleştirilen ve 30 farklı milletten diplomasi ile uluslararası ilişkilere ilgi duyan gençleri karar alıcılar, diplomatlar, akademisyenler ve uzmanlarla buluşturan Forum’un final gününün dikkat çeken isimlerinden biri Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu oldu.

#2
Foto - Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Prof. Dr. Afyoncu, Gazeteci Adem Metan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Tarihin Işığında Diplomasi” başlıklı panelde gençlerle bir araya gelerek diplomasinin tarihsel arka planını ve geçmişten günümüze uzanan tecrübelerin günümüz uluslararası ilişkilerini anlamadaki önemini değerlendirdi. Afyoncu panelde özellikle nüfus meselesine dikkat çekti ve gençlere çeşitli hayat tavsiyelerinde bulundu.

#3
Foto - Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2007’de ortaya koyduğu 3 çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlamaya çalıştığını ancak bu şekilde giderse çok ciddi bir nüfus problemiyle karşı karşıya olduğumuzu dile getiren Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “Tarihte ilk yazılı antlaşmayı yapan Hititler nerede yaşadılar arkadaşlar? Anadolu’da.

#4
Foto - Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Bugün Hititli bir komşunuz var mı hiç? Yani kapısını çalıp tuz verdiğiniz bir Hititli var mı? Yok. Tarihte ilk parayı kim buldu? Lidyalılar. Lidyalı bir komşumuz var mı? Yok. Tarihte ilk büyük imparatorluğu kim kurdu? Roma. Romalı bir komşumuz var mı? Yok. Bunu niye söylüyorum?

#5
Foto - Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Anadolu toprakları milletler mezarlığıdır. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek ileride bizim için de ‘Türkler diye bir millet varmış, gelmişler, İstanbul’u almışlar, bin sene burada yaşamışlar ve tarihe gömülmüşler.’ derler.

#6
Foto - Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Bunun şu anda önemli bir boyutu da şu arkadaşlar: Eğer Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007’de belirttiği üç çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa 2100’lerde bu topraklarda Türk diye bir şey kalmaz, bunu bilin. Net yani bu.” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Türklerin tarih boyunca çok dirençli bir millet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 15 Temmuz’da Türk milletinin Anadolu’yu işgal planlarını ters düz ettiğini söyleyerek, “Şimdi yaşınız 20. Bu dönemde 70-80 sene yaşarsanız inşallah dersiniz ki ‘Hoca böyle bir analiz yapmıştı ama biz bunu tersine çıkardık.’ Yani bakın, tarihin en büyük milletlerini bu mezarlığa gömmüşler. Biz tabii çok dirençli bir milletiz. Mesela Haçlılarla baş ettik. En son 15 Temmuz. Bakın, 15 Temmuz’un ne olduğunun henüz anlaşıldığı kanaatinde değilim. 15 Temmuz çok ciddi bir işgal planıydı, Türk milleti bunu ters yüz etti. Hâlâ ayaktayız ama nüfus öyle düşerse gelecek çok iyi değil, bunu bilin.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi
Gündem

Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi

Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri olan Hilmi Tu..
Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler
Gündem

Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde görevini yapan İhlas Haber Ajansı muhabirinin trafikte uğradığı taciz ve sonrasında yaşadığı kaza anları,..
Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!
Gündem

Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayarak muhalefetin ve fondaş medyanın kirli maskesini bi..
Meclis’te dengeler altüst oldu! O parti yeniden kritik eşiği geçti
Gündem

Meclis’te dengeler altüst oldu! O parti yeniden kritik eşiği geçti

TBMM’de milletvekili dağılımında yaşanan istifalar ve parti değişiklikleri sonrası sandalye sayıları yeniden güncellendi. İzmir Milletvekili..
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken açıklama: "Kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyorsunuz"
Gündem

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken açıklama: “Kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyorsunuz”

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra CHP’ye katılan, ardından CHP’den de istifa ederek bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Sakary..
CHP yönetimi Ereğli Cezaevi’nde! Kılıçdaroğlu’ndan Beşikçioğlu’na ziyaret
Siyaset

CHP yönetimi Ereğli Cezaevi’nde! Kılıçdaroğlu’ndan Beşikçioğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde z..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23