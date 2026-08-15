Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek

Türklerin tarih boyunca çok dirençli bir millet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 15 Temmuz’da Türk milletinin Anadolu’yu işgal planlarını ters düz ettiğini söyleyerek, “Şimdi yaşınız 20. Bu dönemde 70-80 sene yaşarsanız inşallah dersiniz ki ‘Hoca böyle bir analiz yapmıştı ama biz bunu tersine çıkardık.’ Yani bakın, tarihin en büyük milletlerini bu mezarlığa gömmüşler. Biz tabii çok dirençli bir milletiz. Mesela Haçlılarla baş ettik. En son 15 Temmuz. Bakın, 15 Temmuz’un ne olduğunun henüz anlaşıldığı kanaatinde değilim. 15 Temmuz çok ciddi bir işgal planıydı, Türk milleti bunu ters yüz etti. Hâlâ ayaktayız ama nüfus öyle düşerse gelecek çok iyi değil, bunu bilin.” dedi.