Dünya Okul Süt Günü etkinlikleri: Gölbaşı’nda öğrencilere 23 bin süt dağıtıldı

“SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİDİR”: Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Dünya Okul Süt Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin çocukların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek “Çocuklarımızın sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesi, eğitim hayatlarını en iyi şartlarda sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılması, çocuklarımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Süt ve süt ürünleri de dengeli beslenmenin önemli unsurlarından biridir. Dünya Okul Süt Günü vesilesiyle ilçemizdeki okullarımızda 23 bin 4 adet süt dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız yalnızca süt dağıtmak değil; çocuklarımızda sağlıklı beslenme konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu bilincin ailelerimize ve toplumumuza da yayılmasına katkı sunmaktır. Eğitim kurumlarımızla iş birliği içerisinde, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Dünya Okul Süt Günü’nün çocuklarımız için sağlıklı ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı temenni ediyorum.” dedi.