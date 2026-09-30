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Dünya Okul Süt Günü etkinlikleri: Gölbaşı’nda öğrencilere 23 bin süt dağıtıldı

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Dünya Okul Süt Günü etkinlikleri: Gölbaşı’nda öğrencilere 23 bin süt dağıtıldı

Dünya Okul Süt Günü kapsamında Tek İlkokulu ve Ortaokulu ile TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinliklere katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere süt dağıttı. Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda da toplam 23 bin 4 adet süt dağıtımı gerçekleştirildi.

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Foto - Dünya Okul Süt Günü etkinlikleri: Gölbaşı’nda öğrencilere 23 bin süt dağıtıldı

Süt ve süt ürünlerinin tüketiminin teşvik edilmesi, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve toplumda bu konuda bilinç oluşturulması amacıyla her yıl eylül ayının son haftasında kutlanan Dünya Okul Süt Günü kapsamında Gölbaşı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tek İlkokulu ve Ortaokulu ile TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinliklere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçe protokolü ve basın mensupları katıldı. Etkinliklerde öğrenciler, günün anlam ve önemine yönelik hazırladıkları pankartlar ve giydikleri tematik kıyafetlerle süt ve süt ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki önemine dikkat çekti.

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Foto - Dünya Okul Süt Günü etkinlikleri: Gölbaşı’nda öğrencilere 23 bin süt dağıtıldı

Okul bahçelerinde kurulan stantlarda ise öğrencilerin süt ve süt ürünlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı el emeği çalışmalar sergilendi. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar, etkinliğe renk katarken sağlıklı beslenmenin önemi konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlik kapsamında Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Rüstemoğlu ve Odabaşı, çocuklara süt dağıtarak Dünya Okul Süt Günü etkinliklerine destek verdi.

#3
Foto - Dünya Okul Süt Günü etkinlikleri: Gölbaşı’nda öğrencilere 23 bin süt dağıtıldı

GÖLBAŞI’NDA OKULLARA 23 BİN 4 ADET SÜT: Gölbaşı Belediyesi tarafından çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunmak ve süt tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçedeki okullarda toplam 23 bin 4 adet süt dağıtımı gerçekleştirildi.

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Foto - Dünya Okul Süt Günü etkinlikleri: Gölbaşı’nda öğrencilere 23 bin süt dağıtıldı

“SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİDİR”: Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Dünya Okul Süt Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin çocukların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek “Çocuklarımızın sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesi, eğitim hayatlarını en iyi şartlarda sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılması, çocuklarımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Süt ve süt ürünleri de dengeli beslenmenin önemli unsurlarından biridir. Dünya Okul Süt Günü vesilesiyle ilçemizdeki okullarımızda 23 bin 4 adet süt dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız yalnızca süt dağıtmak değil; çocuklarımızda sağlıklı beslenme konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu bilincin ailelerimize ve toplumumuza da yayılmasına katkı sunmaktır. Eğitim kurumlarımızla iş birliği içerisinde, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Dünya Okul Süt Günü’nün çocuklarımız için sağlıklı ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı temenni ediyorum.” dedi.

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