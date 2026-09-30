Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

Yunan basını Harel'in sözleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Şu anda Türk Donanması maalesef Akdeniz'de Fransız ve İtalyan donanmalarından sonra ikinci veya üçüncü güç konumundadır. Çok kısa bir süre içinde, yani önümüzdeki üç yıl içinde, her kategoriden (uçak gemisi, muhrip, fırkateyn, korvet vb.) 50 savaş gemisinin inşası tamamlandığında, İtalyan Donanmasını geride bırakarak açıkça ikinci sıraya yerleşecek ve sadece Fransız Donanmasıyla kıyaslanabilir hale gelecektir. Tayfun Blok 3 gibi 1.000 km'nin üzerinde menzile sahip bir deniz balistik füzesinin hizmete girmesi, Türk Deniz Kuvvetlerini daha da güçlendirecektir. Soru şu: Tüm İsrail endişeliyken Yunanistan ne yapacak?