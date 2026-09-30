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Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

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Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

İsrail Donanma Komutanı Koramiral Eyal Harel, Türk donanmasının büyüklüğü konusunda dikkat çeken bir itirafta bulunarak "Bu bizim için büyük bir sorun" dedi.

#1
Foto - Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

Pronews'te yer alan habere göre, İsrail, Türkiye'nin gemi inşa programının kapsamı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiği gemi sayısı ve türü konusunda endişelerini dile getirdi.

#2
Foto - Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

İsrail Donanması Komutanı, İsrail televizyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şu anda oluşturduğu deniz tehdidinin büyüklüğünün kendilerinden bile daha iyi olduğunu söyledi.

#3
Foto - Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

Harel, yaptığı açıklamada, "Türkleri uzun yıllardır yakından izliyoruz. Çok da uzak olmayan bir geçmişte, ortak tatbikatlar bile yaptık. Oluşturdukları filonun büyüklüğünü görüyoruz, bu İsrail'inkinden çok daha büyük. Bu bizi endişelendiriyor" dedi.

#4
Foto - Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

Harel, Türkiye'nin MUGEM, TF-2000 gibi projelerini envanterine kattığında Akdeniz'de Fransa'dan sonra 2. büyük donanma kuvvetine sahip olacağını ekledi.

#5
Foto - Koramiral Eyal Harel: Türkiye'yi uzun yıllardır takip ediyoruz, filoları çok büyük ve bu bizi enişelendiriyor

Yunan basını Harel'in sözleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Şu anda Türk Donanması maalesef Akdeniz'de Fransız ve İtalyan donanmalarından sonra ikinci veya üçüncü güç konumundadır. Çok kısa bir süre içinde, yani önümüzdeki üç yıl içinde, her kategoriden (uçak gemisi, muhrip, fırkateyn, korvet vb.) 50 savaş gemisinin inşası tamamlandığında, İtalyan Donanmasını geride bırakarak açıkça ikinci sıraya yerleşecek ve sadece Fransız Donanmasıyla kıyaslanabilir hale gelecektir. Tayfun Blok 3 gibi 1.000 km'nin üzerinde menzile sahip bir deniz balistik füzesinin hizmete girmesi, Türk Deniz Kuvvetlerini daha da güçlendirecektir. Soru şu: Tüm İsrail endişeliyken Yunanistan ne yapacak?

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