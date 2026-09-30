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Spor
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Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

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Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Uluslar Ligi'nde berbat bir giriş yapan A Milliler'de Montella'nın geleceği masada...

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#1
Foto - Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Halihazırda Galler'le beraber A Ligi'nden düşecek gibi duran milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella istifayı düşünmüyor. Ancak Türkiye çıktığı A Ligi'nde daha 'Bismillah' demeden, daha ilk yılında en kötü iki dördüncüden birisi olursa İtalyan teknik adamın ayrılık yolu açılır diyenler de var.

#2
Foto - Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Dünya Kupası dâhil Türk Milli Takımı oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti... İşin kötüsü ise Türk Milli Takımı kaybede kaybede daha iyi oynamayı öğrenmiyor, her maç daha kötü oynamayı başarıyor. Dün akşam kaybedilen İtalya karşılaşması ise bu 5 maç arasında belki de en kötü oynadığımız maçtı... Maçtan sonra herkesin aklına "istifa" geldi... Ancak milli takımın hocası Vincenzo Montella, "İstifa gündemimizde yok!" diyerek hayalleri yıktı.

#3
Foto - Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Peki Montella'nın kovulması gündemde mi? Şu an için gündemde değil. Bu konuda herhangi bir bilgi ya da duyum yok. Ancak herkes TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk yarıda maç 3-0'a geldikten sonra Bursa Atatürk Stadı'nı terk etmesini konuşuyor. Bu da akıllara "Acaba bir düşünce var mı?" sorusunu getirmiyor değil.

#4
Foto - Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Türkiye şu anda grubunun sonuncusu… A Ligi'ndeki 4 grubun sonuncuları arasında puan ve averaj sıralamasına bakılarak düşecek takımlar netleşecek. Türkiye şu anda Galler'le beraber en kötü iki dördüncüden birisi.

#5
Foto - Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Eğer böyle devam eder ve Türkiye çıktığı yıl hemen A Ligi'nden B Ligi'ne düşerse kimse Montella'yı tutamaz. "Kovulur" diyenlerin sayısı hiç de az değil.

#6
Foto - Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Fotospor'a göre; Biz A Ligi'nden düşmeyelim tabii… Ancak Montella'nın gönderilmesi hiç de fena olmaz gibi.

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Yorumlar

salih aslan

yerli teknik direktor gelsin
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