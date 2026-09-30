Bu karar çok can yakabilir: Türkiye kümeye düşerse Montella evine

Peki Montella'nın kovulması gündemde mi? Şu an için gündemde değil. Bu konuda herhangi bir bilgi ya da duyum yok. Ancak herkes TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk yarıda maç 3-0'a geldikten sonra Bursa Atatürk Stadı'nı terk etmesini konuşuyor. Bu da akıllara "Acaba bir düşünce var mı?" sorusunu getirmiyor değil.