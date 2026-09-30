İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!
Küresel servet endekslerindeki son verilere göre güncellenen en zenginler listesi dikkat çekti.
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Küresel servet endekslerindeki son verilere göre güncellenen en zenginler listesi dikkat çekti.
Otomotiv, teknoloji, e-ticaret gibi birçok alanda otorite olan şirketlerin sahipleri dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor. Dünyanın en zengin iş insanlarının ortak özelliği ise ABD'li olması...
Lider konumdaki isim servetiyle zirvedeki yerini korurken, onu teknoloji, yazılım ve perakende alanındaki diğer milyarderler takip ediyor.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ:
WARREN BUFFETT - Yaklaşık $144B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Yatırım holding şirketi Berkshire Hathaway'in CEO'su ve yöneticisidir.
STEVE BALLMER - Yaklaşık $180B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Microsoft'un eski CEO'su ve NBA takımı Los Angeles Clippers'ın sahibidir.
JENSEN HUANG - Yaklaşık $186B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Yapay zeka çipleriyle bilinen teknoloji devi Nvidia'nın kurucusu ve CEO'sudur.
MİCHAEL DELL - Yaklaşık $260B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Bilgisayar üreticisi Dell Technologies'in kurucusu ve CEO'sudur.
LARRY ELLİSON- Yaklaşık $192B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Yazılım devi Oracle'ın kurucusu ve eski CEO'sudur.
MARK ZUCKERBERG - Yaklaşık $265B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Sosyal medya devi Meta'nın (Facebook, Instagram, WhatsApp) kurucusu ve CEO'sudur.
SERGEY BRİN - Yaklaşık $274B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Larry Page ile birlikte Google'ın (Alphabet) kurucusudur.
JEFF BEZOS- Yaklaşık $275B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. e-ticaret devi Amazon'un kurucusudur.
LARRY PAGE- Yaklaşık $295B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir Google'ın (çatı şirket Alphabet) kurucularından biridir.
ELON MUSK- Elon Musk - Yaklaşık $925B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Tesla, SpaceX ve xAI şirketlerinin kurucusu ve yöneticisidir.
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