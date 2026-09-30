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İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

Küresel servet endekslerindeki son verilere göre güncellenen en zenginler listesi dikkat çekti.

#1
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

Otomotiv, teknoloji, e-ticaret gibi birçok alanda otorite olan şirketlerin sahipleri dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor. Dünyanın en zengin iş insanlarının ortak özelliği ise ABD'li olması...

#2
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

Lider konumdaki isim servetiyle zirvedeki yerini korurken, onu teknoloji, yazılım ve perakende alanındaki diğer milyarderler takip ediyor.

#3
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ:

#4
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

WARREN BUFFETT - Yaklaşık $144B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Yatırım holding şirketi Berkshire Hathaway'in CEO'su ve yöneticisidir.

#5
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

STEVE BALLMER - Yaklaşık $180B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Microsoft'un eski CEO'su ve NBA takımı Los Angeles Clippers'ın sahibidir.

#6
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

JENSEN HUANG - Yaklaşık $186B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Yapay zeka çipleriyle bilinen teknoloji devi Nvidia'nın kurucusu ve CEO'sudur.

#7
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

MİCHAEL DELL - Yaklaşık $260B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Bilgisayar üreticisi Dell Technologies'in kurucusu ve CEO'sudur.

#8
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

LARRY ELLİSON- Yaklaşık $192B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Yazılım devi Oracle'ın kurucusu ve eski CEO'sudur.

#9
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

MARK ZUCKERBERG - Yaklaşık $265B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Sosyal medya devi Meta'nın (Facebook, Instagram, WhatsApp) kurucusu ve CEO'sudur.

#10
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

SERGEY BRİN - Yaklaşık $274B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Larry Page ile birlikte Google'ın (Alphabet) kurucusudur.

#11
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

JEFF BEZOS- Yaklaşık $275B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. e-ticaret devi Amazon'un kurucusudur.

#12
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

LARRY PAGE- Yaklaşık $295B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir Google'ın (çatı şirket Alphabet) kurucularından biridir.

#13
Foto - İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Hepsinin bir ortak özelliği var!

ELON MUSK- Elon Musk - Yaklaşık $925B (Milyar Dolar) mal varlığına sahiptir. Tesla, SpaceX ve xAI şirketlerinin kurucusu ve yöneticisidir.

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