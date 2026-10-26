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80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

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80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 inansız savaş uçağıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ANKA-3'ün özelliklerinin güncellendiği kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin seri üretim konfigürasyonuna yönelik güncellenmiş teknik özelliklerini paylaştı.

#2
Foto - 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

Yeni teknik bilgilerde ANKA-3'ün 1.700 kilogram faydalı yük kapasitesi, 0,7 Mach azami hızı ve hava-hava görevlerinde 1.075 kilometreye ulaşan görev yarıçapı öne çıktı. TUSAŞ tarafından paylaşılan güncel teknik broşürde ANKA-3'ün boyutları, uçuş performansı, faydalı yük kapasitesi ve görev sistemlerine ilişkin ayrıntılar yer aldı. Düşük radar görünürlüğüne sahip olarak geliştirilen ANKA-3'ün hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra insanlı-insansız iş birliği kapsamında da kullanılabilmesi hedefleniyor.

#3
Foto - 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

Güncellenen teknik bilgilere göre ANKA-3, 8,9 metre uzunluğa, 13,1 metre kanat açıklığına ve 2,5 metre yüksekliğe sahip. Azami kalkış ağırlığı 7.250 kilogram olarak açıklanan platformun azami faydalı yük kapasitesi ise 1.700 kilogram. ANKA-3'te mühimmat ve diğer görev yüklerinin taşınabilmesi için 2 dahili ve 2 harici istasyon bulunuyor.

#4
Foto - 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

TUSAŞ'ın paylaştığı verilere göre ANKA-3, 30.000 feet irtifada 0,7 Mach azami hıza ulaşabiliyor. Platformun servis tavanı 40.000 feet olarak belirtilirken görev yarıçapı, kullanılacak konfigürasyona göre değişiyor. ANKA-3'ün hava-hava görev konfigürasyonunda 1.075 kilometre, hava-yer görev konfigürasyonunda ise 750 kilometre görev yarıçapına sahip olduğu açıklandı.

#5
Foto - 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

ANKA-3'ün güncellenen görev sistemleri arasında Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radar, Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST) ve Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) bulunuyor. Bu sistemlerle platformun hava ve yer hedeflerine yönelik tespit, takip ve hedefleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. ANKA-3 ayrıca elektronik harp ve insanlı-insansız iş birliği (MUM-T) görevlerini gerçekleştirebilecek şekilde geliştiriliyor.

#6
Foto - 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

TUSAŞ'ın teknik broşüründe ANKA-3'ün öz savunma sistemlerine de yer verildi. Platformun Füze Uyarı Sistemi (MWR), Radar Uyarı Alıcısı (RWR), Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Önlem Sistemi (DIRCM), RF karıştırıcı ve güdümlü füze aldatıcılarıyla donatılması öngörülüyor. Bunlara ek olarak chaff ve flare karşı tedbir sistemleri de ANKA-3'ün özellikleri arasında bulunuyor. Güncellenen teknik bilgilerde ANKA-3'ün uçak gemisinden kalkış ve iniş kabiliyeti de yer aldı. Böylece platformun kara üslerinin yanı sıra deniz platformlarından gerçekleştirilecek görevler için de geliştirilmesi hedefleniyor.

#7
Foto - 80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

GDH HABER

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