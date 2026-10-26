80 adet sipariş verilmişti: Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 değiştirildi

TUSAŞ'ın teknik broşüründe ANKA-3'ün öz savunma sistemlerine de yer verildi. Platformun Füze Uyarı Sistemi (MWR), Radar Uyarı Alıcısı (RWR), Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Önlem Sistemi (DIRCM), RF karıştırıcı ve güdümlü füze aldatıcılarıyla donatılması öngörülüyor. Bunlara ek olarak chaff ve flare karşı tedbir sistemleri de ANKA-3'ün özellikleri arasında bulunuyor. Güncellenen teknik bilgilerde ANKA-3'ün uçak gemisinden kalkış ve iniş kabiliyeti de yer aldı. Böylece platformun kara üslerinin yanı sıra deniz platformlarından gerçekleştirilecek görevler için de geliştirilmesi hedefleniyor.