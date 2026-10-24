Dünya devleri Trakya için birbirine girdi! Türkiye’nin üçüncü nükleer santralinde tarih verildi
Türkiye'nin Trakya'da hayata geçirmeyi planladığı üçüncü nükleer güç santrali için uluslararası rekabet tüm hızıyla sürerken, Kanada Başbakanı Mark Carney projeye ilişkin kararın 2026 yılı sonuna kadar verilebileceğini açıkladı. Kanadalı mühendislik devi AtkinsRéalis'in CANDU teknolojisiyle güçlü adaylar arasında yer aldığı yarışta Güney Kore, Rusya, Çin ve Japonya da seçenekler arasında bulunuyor. Stratejik ortaklık seviyesine yükselen Türkiye-Kanada ilişkilerinin enerji boyutunu güçlendiren bu süreç, yıl sonuna kadar atılacak adımları merak konusu haline getirdi.