“Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!”
Terör rejimi İsrail’in en büyük namussuzlarından, rejimin önde gelen müptezellerinden, sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, 11 bölgede daha silah ruhsatına müsaade etti. Güvenlik yetkilileri yaklaşan seçimleri işaret ederek, Netanyahu’nun kaybetmesi durumunda daha fazla sivil saldırıların yapılacağını belirtiyor. Netanyahu seçilirse de devlet saldırı yapacak. İslam ümmeti uyuduğu sürece, sivil İsrailliler veya devlet, masum Filistinlileri öldürmeye devam edecek.