“Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!”

İsrailli askeri yetkililerin Batı Yaka'daki asker sayısını artırdığı ve şiddet yanlısı yerleşimci grupların faaliyet gösterdiği bölgeler için ilave Sınır Polisi personeli talep ettiği bildiriliyor. Bununla birlikte güvenlik değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ordunun, Şin Bet'in ve polisin saldırıları kontrol altına almakta zorlandığını kabul ediyor. Bu güçlük, özellikle yerleşimcilerin aynı anda birden fazla noktaya saldırması halinde daha da belirgin hale geliyor. Haaretz'e konuşan ve bölgedeki durum hakkında bilgi sahibi olan bir güvenlik kaynağı, "Kontrolün sağlandığını söyleyen herkes yalan söylüyor. Ordu, Şin Bet ve polis bölgenin kontrolünü kaybetti" dedi. Kaynak, "Olay çıkaranların peşinden bir yerden başka bir yere koşuşturuyorlar. Sorun, kontrolü yeniden sağlamak için gerçek anlamda hiçbir çaba gösterilmemesi" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Mepa News)