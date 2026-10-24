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"Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

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“Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!”

Terör rejimi İsrail’in en büyük namussuzlarından, rejimin önde gelen müptezellerinden, sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, 11 bölgede daha silah ruhsatına müsaade etti. Güvenlik yetkilileri yaklaşan seçimleri işaret ederek, Netanyahu’nun kaybetmesi durumunda daha fazla sivil saldırıların yapılacağını belirtiyor. Netanyahu seçilirse de devlet saldırı yapacak. İslam ümmeti uyuduğu sürece, sivil İsrailliler veya devlet, masum Filistinlileri öldürmeye devam edecek.

#1
Foto - "Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gelecek haftaki seçimlerin ardından Filistinlilere yönelik yeni bir yerleşimci saldırıları dalgası yaşanabileceğine ilişkin İsrailli güvenlik yetkililerinin uyarılarına rağmen, işgal altındaki Batı Yaka'da bulunan 11 yasa dışı yerleşim ve yerleşim noktasını daha silah ruhsatı kapsamına aldı.

#2
Foto - "Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun perşembe günü duyurduğu karar, İsrail ordusu, Şin Bet iç istihbarat servisi ve polisin yerleşimci şiddetini kontrol altına alamadıkları gerekçesiyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde alındı. Güvenlik yetkilileri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarı kaybetmesi halinde aşırılık yanlısı grupların daha fazla Filistin toprağını ele geçirmeye çalışabileceği uyarısında bulunuyor.

#3
Foto - "Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

Ben-Gvir'in kararı, işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyinde bulunan 11 yerleşim ve yerleşim noktasında yaşayan kişilerin, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığının belirlediği şartları karşılamaları halinde ateşli silah ruhsatına başvurabilmelerine olanak sağlayacak. Kanal 14'ün aktardığına göre Ben-Gvir, "Silahlandırma devrimini sürdürüyoruz ve bu reformu Batı Yaka'nın kuzeyinde kurduğumuz yeni yerleşimleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz" dedi.

#4
Foto - "Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

Aşırı sağcı bakan, programı genişletmeye devam edeceğinin sözünü verdi. Bakanlığı, programın yerleşimlerde güvenliği güçlendirmeyi ve bölge sakinlerinin saldırılara karşılık vermesini sağlamayı amaçladığını savunuyor. Karar, Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının sürdüğü bir dönemde alındı. Bu saldırılar arasında çiftçilere yönelik şiddet, toprakların ele geçirilmesi ve bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamayı amaçlayan saldırılar bulunuyor.

#5
Foto - "Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

Kuzey Batı Yaka Yerleşimler Konseyi Başkanı Yossi Dagan, kararı memnuniyetle karşıladı. Dagan, İsrail ordusunun muharip birliklerinde veya yedek kuvvetlerinde görev yapmış yerleşimcilerin ailelerini ve yerleşimlerini savunmak için silaha ihtiyaç duyduğunu savundu. Dagan ayrıca işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyini İsrail açısından "stratejik bir savunma hattı" olarak nitelendirdi.

#6
Foto - "Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

Silah ruhsatı kapsamının genişletilmesi, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine yalnızca birkaç gün kala gerçekleşti. İsrailli güvenlik yetkilileri, Netanyahu'nun liderliğindeki iktidar blokunun seçimleri kaybetmesi halinde aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Filistinlilere karşı koordineli bir saldırı kampanyası başlatabileceği uyarısında bulunuyor. Haaretz gazetesinin askeri değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre aşırı sağcı aktivistler, gelecekte kurulacak bir hükümetin yasa dışı yerleşimleri dağıtmasını engellemek amacıyla yeni yasa dışı yerleşim noktaları kurmaya, Filistin topraklarını ele geçirmeye ve bölge sakinlerine saldırmaya çalışabilir. Yetkililerin endişesi, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin hükümet değişikliğini kabul etmeyerek yeni yönetim harekete geçemeden sahada yeni bir fiili durum oluşturmaya çalışabilecek olmalarından kaynaklanıyor. Yerleşimciler arasında ateşli silahların giderek yaygınlaşması, yasa dışı yerleşim noktalarının tahliye edilmesine yönelik çabaları daha da zorlaştırabilir. Bu durum, söz konusu yerleşimleri kaldırmak isteyen gelecekteki bir hükümete karşı silahlı direniş gösterilmesi riskini de artırabilir.

#7
Foto - "Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!"

İsrailli askeri yetkililerin Batı Yaka'daki asker sayısını artırdığı ve şiddet yanlısı yerleşimci grupların faaliyet gösterdiği bölgeler için ilave Sınır Polisi personeli talep ettiği bildiriliyor. Bununla birlikte güvenlik değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ordunun, Şin Bet'in ve polisin saldırıları kontrol altına almakta zorlandığını kabul ediyor. Bu güçlük, özellikle yerleşimcilerin aynı anda birden fazla noktaya saldırması halinde daha da belirgin hale geliyor. Haaretz'e konuşan ve bölgedeki durum hakkında bilgi sahibi olan bir güvenlik kaynağı, "Kontrolün sağlandığını söyleyen herkes yalan söylüyor. Ordu, Şin Bet ve polis bölgenin kontrolünü kaybetti" dedi. Kaynak, "Olay çıkaranların peşinden bir yerden başka bir yere koşuşturuyorlar. Sorun, kontrolü yeniden sağlamak için gerçek anlamda hiçbir çaba gösterilmemesi" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Mepa News)

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