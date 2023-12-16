Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

“Yapılan bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın ekonomik büyümesine destek vermeye olanak sağlayacak. Anlaşma havacılık ve uzay sektörü için de büyük bir kazancı temsil ederken, ülke çapında yüksek vasıflı işlerin güvence altına alınmasına da olanak tanıyacak. Bu anlaşma, Nissan'ın Sunderland'deki elektrikli araç üretimine yaptığı 2 milyar sterlinlik yatırımın ve Tata'nın Birleşik Krallık'taki yeni bir giga fabrikada 4 milyar sterlin taahhüt etmesinin ardından, Birleşik Krallık üretimi için elde edilen uzun bir kazanç serisinin en yeni kazanımıdır. Bu başarılar, İngiliz üretimine yönelik planımızın işe yaradığını gösteriyor ve yakın zamanda yayımlanan Gelişmiş Üretim Planımız, kazanımların gelmeye devam etmesini sağlayacak."