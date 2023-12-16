Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Rolls-Royce plc CEO’su Tufan Erginbilgiç şu açıklamayı yaptı: “Bugünkü duyuru Rolls-Royce için heyecan verici ve gerçekten tarihi bir ana işaret ediyor. Bu adım, Rolls-Royce’un kârlı büyümeye ek olarak yüksek performanslı ve rekabetçi bir şirkete dönüştüğünün bir başka kanıtı. Trent XWB, büyümeye devam eden Türk Hava Yolları'nı desteklemek için mükemmel bir motordur. Bu sipariş Türk Hava Yolları'nı dünyanın en büyük Trent XWB operatörü haline getirecek. Rolls-Royce'a duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye bizim için stratejik açıdan önemli bir pazar. Havayolu şirketi dahil Türkiye'deki tüm önemli paydaşlarla uzun vadeli ortaklıklar geliştirmek ciddi önem arz ediyor. Yolcularını dünyanın pek çok noktasına ulaştırıp farklı kültürlerle kaynaştıran Türk Hava Yolları ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”