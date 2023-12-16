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Teknoloji-Bilişim
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Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

2023-12-16 18:21:43
Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Türkiye'nin 70 adet uçak siparişiyle ilgili olarak İngiliz devi Rolls-Royce'dan bomba bir duyuru geldi.

#1
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Rolls-Royce, Türk Hava Yolları’nın 70 adet Airbus A350 uçağı satın almasıyla Türkiye'nin milli havayolu şirketinin Trent XWB motorlarının en büyük operatörü olacağını duyurdu

#2
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Rolls-Royce, Türk Hava Yolları'nın 100 adet Trent XWB-84 motoru ve 40 adet Rolls-Royce Trent XWB-97 motoru sipariş edeceğini duyurdu. Böylece Türk Hava Yolları dünyanın en büyük Trent XWB motorları operatörü olacak.

#3
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Trent XWB-84 motorlu A350-900'ler, Trent XWB-97 motorlu A350-1000'ler ve Trent XWB-97 motorlu A350F, 2025 ila 2033 yılları arasında teslim edilecek. Motorların bakım ve onarımı Rolls-Royce'un kapsamlı TotalCare hizmeti güvencesinde olacak.

#4
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'da 340'tan fazla noktaya uçan Türk Hava Yolları, 2003 yılında 10 milyon olan yolcu sayısını son 12 ayda 82 milyonun üzerine çıkarmıştır.

#5
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Rolls-Royce plc CEO’su Tufan Erginbilgiç şu açıklamayı yaptı: “Bugünkü duyuru Rolls-Royce için heyecan verici ve gerçekten tarihi bir ana işaret ediyor. Bu adım, Rolls-Royce’un kârlı büyümeye ek olarak yüksek performanslı ve rekabetçi bir şirkete dönüştüğünün bir başka kanıtı. Trent XWB, büyümeye devam eden Türk Hava Yolları'nı desteklemek için mükemmel bir motordur. Bu sipariş Türk Hava Yolları'nı dünyanın en büyük Trent XWB operatörü haline getirecek. Rolls-Royce'a duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye bizim için stratejik açıdan önemli bir pazar. Havayolu şirketi dahil Türkiye'deki tüm önemli paydaşlarla uzun vadeli ortaklıklar geliştirmek ciddi önem arz ediyor. Yolcularını dünyanın pek çok noktasına ulaştırıp farklı kültürlerle kaynaştıran Türk Hava Yolları ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”

#6
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat şunları ekledi:

#7
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

"Bu dönüm noktası niteliğindeki sipariş, yeniliğe, operasyonel mükemmelliğe ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Gelişmiş Airbus uçaklarının filomuza eklenmesi, operasyonel yeteneklerimizi artırmanın yanı sıra çevresel hedeflerimize de önemli katkı sağlayacak. Kıtalar arasında yer alan İstanbul'daki ana üssümüzün benzersiz konumuyla, dünyanın her yerinden insanlar arasında köprü oluşturma misyonumuzu sürdüreceğiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda filomuza katılan yeni uçaklar, daha da parlak bir geleceğe yolculuk etmemize olanak sağlayacak."

#8
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch konuyla ilgili şunları söyledi:

#9
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

“Yapılan bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın ekonomik büyümesine destek vermeye olanak sağlayacak. Anlaşma havacılık ve uzay sektörü için de büyük bir kazancı temsil ederken, ülke çapında yüksek vasıflı işlerin güvence altına alınmasına da olanak tanıyacak. Bu anlaşma, Nissan'ın Sunderland'deki elektrikli araç üretimine yaptığı 2 milyar sterlinlik yatırımın ve Tata'nın Birleşik Krallık'taki yeni bir giga fabrikada 4 milyar sterlin taahhüt etmesinin ardından, Birleşik Krallık üretimi için elde edilen uzun bir kazanç serisinin en yeni kazanımıdır. Bu başarılar, İngiliz üretimine yönelik planımızın işe yaradığını gösteriyor ve yakın zamanda yayımlanan Gelişmiş Üretim Planımız, kazanımların gelmeye devam etmesini sağlayacak."

#10
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

Hâlihazırda hizmette olan dünyanın en verimli büyük uçak motoru olan ve İngiltere’nin Derby kentinde birleştirilen Trent XWB motoru, Türk Hava Yolları'nın sürdürülebilirlik yolculuğunu da hızlandırmaya yardımcı olacak. İlk nesil Trent motoruna göre yüzde 15 yakıt tüketimi avantajına sahip olan Trent XWB, daha az yakıtla daha fazla yol kat etmesinin yanı sıra üstün performans ve gürültü seviyeleri sunuyor. Yüzde 50 SAF (Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı) karışımıyla çalışmaya tamamen hazır durumda olan Trent XWB, gelecek için 0 SAF ile uyumlu olduğunu kanıtladı.

#11
Foto - Dünya devi 'Çok heyecan verici' diyerek duyurdu! Türkiye onlarca uçak alacak, imzalar resmen atıldı

TotalCare hizmeti, motorun hizmette kalma süresini ve bakım maliyeti riskini Rolls-Royce'a devrederek müşteriler için operasyonel verimlilik sağlamak üzere tasarlandı. Bu endüstri lideri üst düzey hizmet teklifi, Rolls-Royce’un gelişmiş motor sağlığı izleme sistemi aracılığıyla sağlanan verilerle desteklenerek müşteriler için operasyonel kullanılabilirliği, güvenilirliği ve verimliliği artırmada önemli bir rol oynuyor.

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