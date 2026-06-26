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İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

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AA Giriş Tarihi:

İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli şehit oldu.

#1
Foto - İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde sivil vatandaşları insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

#2
Foto - İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

İHA saldırısında yaşamını yitiren 35 yaşındaki Udey Hamdi Yunus isimli Filistinli vatandaşın cenazesi, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

#3
Foto - İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

Yerel kaynaklar da Yunus'un, İsrail ordunun konuşlu olduğu yakın bölgede odun toplamaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü belirtti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise İsrail'in İHA'yla bir grup vatandaşı hedef aldığı ifade edildi.

#4
Foto - İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

Haberde, Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleşen saldırıda ayrıca bazı kişilerin yaralandığı bilgisine yer verildi. İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde ateş açarak bir Filistinliyi öldürmüştü.

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