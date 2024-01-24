2024-01-24 23:28:30 Dünya 'altın' zırhını giydi! bilinen 80 yıllık dolar krallığı serisi sona mı erecek? Düş kırıklığı yaşıyor! Herkes şokta
Geride bıraktığımız yıl ABD dolarının küresel piyasalardaki rolününe yönelik tartışmalara sahne oldu. Kendi paralarını tanıtan BRİCS ülkelerinin hamleleriyle tüm dünya finansal eksenin doğuya kaymasını izledi. Çin başta olmak üzere önemli merkez bankaları hatırı sayılır altın alımlarına devam ediyor. Finansal kırılganlıklara ve dolara karşı kendini korumaya alan dünya ekonomisinde ‘altına dayalı karşı düzen’ 2024’te sık konuşulacak gibi görünüyor.