Dünya 'altın' zırhını giydi! bilinen 80 yıllık dolar krallığı serisi sona mı erecek? Düş kırıklığı yaşıyor! Herkes şokta

İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinin devam ettiği 1944 yılından kağıt parasının altınla desteklemesine dayalı altın standardı dönemi sona erdi. Adını Amerika Birleşik Devletlerindeki küçük bir bölgeden adını alan Bretton Woods konferansı ile altın yerine para birimleri ABD doları üzerinden kurgulanmaya başlandı. Bir ülkenin para biriminin veya kağıt parasının doğrudan altına bağlı bir değere sahip olduğu parasal bir sistem olan altın standardının geride kalmasından 80 yıl sonra benzer tartışmalar yeniden yapılıyor.