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Düğün arabasını çekiciye yüklediler

2022-11-24 13:19:56
Düğün arabasını çekiciye yüklediler

Balıkesir Karesi ilçesinde arkadaşları tarafınca gelin damada yapılan sürpriz herkesin ilgisini çekti.

#1
Foto - Düğün arabasını çekiciye yüklediler

Düğün salonuna oto kurtarıcı arabasıyla giden gelin damat düzenlenen törenle dünya evine girdi.

#2
Foto - Düğün arabasını çekiciye yüklediler

Arkadaşlarının sürprizi ile gelin arabasını çekiciye yükleyen gelin damat önce şehir turu attı ardından düğün salonuna gitti.

#3
Foto - Düğün arabasını çekiciye yüklediler

O anlar ise vatandaşlarca görüntülendi.

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