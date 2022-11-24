2022-11-24 13:19:56 Düğün arabasını çekiciye yüklediler
Balıkesir Karesi ilçesinde arkadaşları tarafınca gelin damada yapılan sürpriz herkesin ilgisini çekti.
Balıkesir Karesi ilçesinde arkadaşları tarafınca gelin damada yapılan sürpriz herkesin ilgisini çekti.
Düğün salonuna oto kurtarıcı arabasıyla giden gelin damat düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Arkadaşlarının sürprizi ile gelin arabasını çekiciye yükleyen gelin damat önce şehir turu attı ardından düğün salonuna gitti.
O anlar ise vatandaşlarca görüntülendi.
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