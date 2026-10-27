Türkiye’den vazgeçen BYD rotayı aniden kırdı: Apar topar yeni fabrikalar kuracak
Türkiye'de yapılması planlanan 1 milyar dolarlık devasa Manisa fabrikası yatırımını küresel strateji değişikliği gerekçesiyle askıya alan Çinli elektrikli araç devi BYD, tüm rotasını Avrupa Birliği pazarına çevirdi. Avrupa'nın getirdiği yüzde 45,3'e varan ağır gümrük tarifelerini aşmak için Birlik genelinde peş peşe üretim tesisleri kurma kararı alan şirket, Macaristan'daki fabrikasını seri üretime geçirmeye hazırlanıyor. Alınan bu ani karar otomotiv kulislerinde geniş yankı uyandırırken, markanın küresel satış liderliği yarışındaki hamleleri yakından izleniyor.