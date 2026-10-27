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Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

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Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

Türkiye'yi F-35 savaş uçağı üretim programından çıkaran ABD, kritik parçaların üretimini başka ülkelere dağıtmayı sürdürüyor.

#1
Foto - Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

GDH Haber'de yer alan habere göre, ABD'li Lockheed Martin'in Polonya'daki iştiraki PZL Mielec, F-35 savaş uçakları için elektrik kablo demetleri üretecek. İlk teslimatın Temmuz 2027'de gerçekleştirilmesi planlanırken tesisin yıllık yaklaşık 13 bin adet kablo demeti üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Lockheed Martin, Polonya'daki PZL Mielec tesisini F-35 savaş uçağı programının küresel tedarik zincirine dahil ediyor.

#2
Foto - Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

Yeni üretim programı kapsamında F-35'lerin elektrik ve veri iletim sistemlerinde kullanılan kablo demetleri Polonya'da üretilecek. PZL Mielec ayrıca UH-60 Black Hawk helikopterleri için kokpit yapılarının üretimini de üstlenecek.

#3
Foto - Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

F-35 programı kapsamında geleneksel elektrik bağlantıları ve fiber optik teknolojiler içeren 287 farklı kablo demeti tipi üretilecek. Tesisin yıllık yaklaşık 13 bin adet üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu üretim hacmi, 90 binden fazla konnektörün montajını ve binlerce kontrol ile test işlemini gerektirecek.

#4
Foto - Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

Üretilecek kablo demetleri, F-35'in uçak içi sistemleri arasında elektrik enerjisinin dağıtılmasını ve veri sinyallerinin iletilmesini sağlayacak. Program kapsamında fiber optik üretim ve test teknolojileri ile yüksek hızlı veri iletim çözümleri kullanılacak.

#5
Foto - Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

PZL Mielec, üretim faaliyetlerine hazırlık amacıyla tesis altyapısını genişletecek ve yeni ekipman yatırımları gerçekleştirecek. Üretim ve kalite kontrol ekiplerinin teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi de hazırlık çalışmalarının bir parçası olacak. F-35 kablo demeti programının 2027-2029 döneminde üretim aşamasına geçmesi, ilk teslimatın ise Temmuz 2027'de yapılması planlanıyor. PZL Mielec Başkanı ve Genel Müdürü Janusz Zakręcki, şirketin F-35 programına katılımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: PZL Mielec'in küresel F-35 programına dahil edilmesi, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır ve Lockheed Martin'in Polonya havacılık sanayiine yönelik yatırımlarının devam ettiğini göstermektedir.

#6
Foto - Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

Polonya Sanayi Kalkınma Ajansı, PZL Mielec'in yeni üretim programlarına hazırlık yatırımları için yaklaşık 17 milyon zlotiye kadar gelir vergisi muafiyetinden yararlanmasına imkân sağlayan destek kararı verdi. Polonya Yatırım Bölgesi programı kapsamında sağlanan destek, F-35 kablo demetleri ve UH-60 Black Hawk kokpit yapılarının üretimine yönelik yatırımları kapsıyor. PZL Mielec, yeni programların üretim faaliyetlerini çeşitlendireceğini ve istihdam oluşturacağını belirtirken planlanan yeni istihdam sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

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