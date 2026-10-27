Türkiye'yi kritik savaş uçağı üretim programından çıkarmışlardı: Büyük işi bakın bu sefer kime verdiler

PZL Mielec, üretim faaliyetlerine hazırlık amacıyla tesis altyapısını genişletecek ve yeni ekipman yatırımları gerçekleştirecek. Üretim ve kalite kontrol ekiplerinin teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi de hazırlık çalışmalarının bir parçası olacak. F-35 kablo demeti programının 2027-2029 döneminde üretim aşamasına geçmesi, ilk teslimatın ise Temmuz 2027'de yapılması planlanıyor. PZL Mielec Başkanı ve Genel Müdürü Janusz Zakręcki, şirketin F-35 programına katılımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: PZL Mielec'in küresel F-35 programına dahil edilmesi, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır ve Lockheed Martin'in Polonya havacılık sanayiine yönelik yatırımlarının devam ettiğini göstermektedir.