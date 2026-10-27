Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek
Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ameliyat, anestezi ve diğer tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan alınan bilgilendirilmiş rıza, artık elektronik ortamda da verilebilecek. Vatandaşlar, onay formlarını e-Nabız üzerinden inceleyerek veya cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle işlemlerini tamamlayabilecek. Elektronik ortamda verilen rızalara ilişkin kayıtlar da e-Nabız üzerinden görüntülenebilecek.