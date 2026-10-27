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Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

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Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ameliyat, anestezi ve diğer tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan alınan bilgilendirilmiş rıza, artık elektronik ortamda da verilebilecek. Vatandaşlar, onay formlarını e-Nabız üzerinden inceleyerek veya cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle işlemlerini tamamlayabilecek. Elektronik ortamda verilen rızalara ilişkin kayıtlar da e-Nabız üzerinden görüntülenebilecek.

#1
Foto - Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

Sağlık hizmetlerinde tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda da alınmasını sağlayan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu.

#3
Foto - Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek. İşlem öncesinde hastanın ve bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.

#4
Foto - Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak. Bu süreçte hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.

#5
Foto - Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak e-Nabız üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Böylece vatandaşlar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesaplarından ulaşabilecek. Düzenleme kapsamında, hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.

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