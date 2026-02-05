  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"
Giriş Tarihi:

Dr. Hasan Arslan: “Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, devletin tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde olduğunu vurguladı.

#1
Foto - Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"

6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devlet-millet dayanışmasının güçlü bir şekilde hayata geçirildiğini belirten Arslan, “Asrın en büyük depremi ile oluşan felaket, milletimizin desteği ile asrın inşasına dönüştü” dedi.

#2
Foto - Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"

Arslan, Ulaştırma Bakanlığı’nın 79,4 milyar liralık yatırım yaptığını, 455 bin afet konutunun teslim edildiğini, istihdamın deprem öncesinin üzerine çıkarıldığını, 109 sağlık tesisinin inşa edildiğini, 13 bin 321 dersliğin eğitim öğretime kazandırıldığını ve esnaf için deprem destek kredilerinin hayata geçirildiğini hatırlattı. “Bakanlarımız sahada çalıştı” diyen Arslan, bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve milletin el ele verdiğini kaydetti.

#3
Foto - Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"

Muhalefeti eleştiren Arslan, “Biz enkaz kaldırdık, şehirler kurduk. Muhalefet ise deprem bölgelerine fotoğraf ve video çekmeye giden bir deprem turisti anlayışıyla yaklaştı” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"

Açıklamasında Afyonkarahisar’da 4 bin 370 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiğini de belirten Arslan, “Deprem bölgesinde de Afyonkarahisar’da da halkımızın yanındayız, destekçisiyiz” dedi.

#5
Foto - Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"

Arslan, yaptığı açıklamada, devletin deprem sonrası ortaya koyduğu hızlı ve güçlü müdahaleye dikkat çekti. Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın depremin hemen ardından bir ay içinde 154 noktada zemin etüt çalışması yaptığını belirterek, “Devlet anında reaksiyon göstermiş, bir dakika bile kaybetmemiştir” dedi.

#6
Foto - Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"

Geçmiş depremleri hatırlatan Arslan, 1999 Marmara Depremi’nde hekim olarak ekibimle birlikte çalışmak için bölgeye gittiğinde ambulansların boş olduğunu, acil müdahale setlerini Adapazarı Devlet Hastanesi’nin enkazından almak zorunda kaldıklarını, aynı dönemde depremzedeler için toplanan yardımların devlet memurlarının maaşlarına aktarıldığını söyledi. 2002 Çay–Sultandağı Depremi’nde ise sigortası olmayan vatandaşlara kalıcı konut desteği verilmediğini, insanların çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

#7
Foto - Dr. Hasan Arslan: "Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi"

Arslan açıklamasında, “Bugün 6 Şubat’ta yapılanlar ortadadır. Hızlı müdahale, planlı şehirleşme, yüz binlerce konut. Bu tablo karşısında muhalefetin yapması gereken eleştirmek değil, devlete ve iktidar partisine teşekkür etmektir. Kaldı ki felaketin siyaseti olmaz.” dedi. Açıklamasını, “Biz iyi günde de kötü günde de milletimizin yanındayız. O gün olmayan devlet, bugün vardır ve güçlüdür” sözleriyle tamamladı.

