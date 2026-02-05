Dr. Hasan Arslan: “Biz Yaptık, Onlar Sadece İzledi”

Arslan açıklamasında, “Bugün 6 Şubat’ta yapılanlar ortadadır. Hızlı müdahale, planlı şehirleşme, yüz binlerce konut. Bu tablo karşısında muhalefetin yapması gereken eleştirmek değil, devlete ve iktidar partisine teşekkür etmektir. Kaldı ki felaketin siyaseti olmaz.” dedi. Açıklamasını, “Biz iyi günde de kötü günde de milletimizin yanındayız. O gün olmayan devlet, bugün vardır ve güçlüdür” sözleriyle tamamladı.