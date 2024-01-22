Donan nehirde balık avı

Balık avlayan vatandaşlardan Yılmaz Acar, "Bu buz gibi havada geldik, buzu kırıp balık tutmaya çalışıyoruz. Kürekler ve levyelerle buzu kırıyoruz balık çıkarıyoruz. Hava eksi 15-20 derece var şu an, yani insan donuyor. Biz geliyoruz hobi olarak balık tutuyoruz. 7-8 kilo şu an yakaladık, yani bazen oluyor bazen olmuyor. Yazın çok güzel balıklar çıkıyor ama kışın çok soğuk. Ellerimizle buzu kırıyoruz, balıkları çıkarıyoruz, ellerimiz donuyor ama yine de iyi kışın balık yağlı oluyor, lezzetli oluyor" dedi.