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Yaşam
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Donan nehirde balık avı

2024-01-22 19:02:50
Donan nehirde balık avı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde bir grup vatandaş, soğuk hava nedeniyle donan derede hobi amaçlı olarak yaklaşık 20 santimetrelik buzu kırıp balık avlıyor.

#1
Foto - Donan nehirde balık avı

Ağrı’nın Tutak ilçesi Geçimli köyünde vatandaşlar, dondurucu soğuklara rağmen yanlarında getirdikleri kazma, küreklerle donan derede buzu kırarak balık avlamanın keyfini çıkarıyor.

#2
Foto - Donan nehirde balık avı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Ağrı Tutak ilçesinde donan derede, dondurucu soğuğa rağmen balık tutkusundan vazgeçmeyen vatandaşlar Tutak’ın Geçimli köyü yakınlarında yüzeyi buz tutan dereye geldi.

#3
Foto - Donan nehirde balık avı

Yüzeyi donan derenin buz tabakasını kazma ve kürekle kıran vatandaşlar, açtıkları deliklerden serpme ve diğer balık avlama malzemeleriyle kilolarca balık çıkardı.

#4
Foto - Donan nehirde balık avı

Balık avlayan vatandaşlardan Yılmaz Acar, "Bu buz gibi havada geldik, buzu kırıp balık tutmaya çalışıyoruz. Kürekler ve levyelerle buzu kırıyoruz balık çıkarıyoruz. Hava eksi 15-20 derece var şu an, yani insan donuyor. Biz geliyoruz hobi olarak balık tutuyoruz. 7-8 kilo şu an yakaladık, yani bazen oluyor bazen olmuyor. Yazın çok güzel balıklar çıkıyor ama kışın çok soğuk. Ellerimizle buzu kırıyoruz, balıkları çıkarıyoruz, ellerimiz donuyor ama yine de iyi kışın balık yağlı oluyor, lezzetli oluyor" dedi.

#5
Foto - Donan nehirde balık avı

#6
Foto - Donan nehirde balık avı

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