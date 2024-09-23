  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
6
Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

2024-09-23 09:25:12
Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

Çiftçinin domuzdan kurtardığı kuru incirin kilosu 350 kilodan satılıyor.

1
#1
Foto - Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken incir hasadında sona gelindi.

#2
Foto - Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, bahçesindeki ağaçlardan incir hasat etmeye başladı. Bahçesindeki incirlerin müdavimi olan domuzlar ile hasadı paylaşan Ekiz, incirleri evinin çatısında kurutuyor. Damda kurutulması için bir süre bekletilen incirler; yemişlik, pekmez ve incir ekmeği olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

Yemişlik olarak kurutulan incirler, kilo fiyatı 300 TL ila 350 TL arasında satılıyor. Yemişlik dışında pekmez ve incir ekmeği için kurutulan incirler, 200 ila 250 TL arasında alıcı buluyor. Kuru incirin çok fazla maliyetinin olmadığını söyleyen çiftçi Ekiz, kuru incileri satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

#4
Foto - Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

İncir hasadından sonra incirleri kurutmaya bıraktığını ifade eden çiftçi Gökmen Ekiz, “İncir hasadı iyi geçti. İncir hasadında yüzde 50'si bize yüzde 50'si domuzlarla paylaştık. Gündüz düşen incirleri biz alırken gece düşenleri domuzlar alıyordu. Kuru incirin aşamaları var. İlk aşamasında yemişlik olarak ayırıyoruz ve seçiyoruz. Kuru incirin bir kısmı da pekmeze gidiyor. Kuru incir fiyatları durumuna göre değişiyor.

#5
Foto - Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

Bu yıl satışlar her üretimde olduğu gibi incir hasadında da biraz düşük oluyor ama incirin fazla bir maliyeti olmadığı için domuzlardan ne kadar kurtarırsak bize kar kalıyor. Kuru incirlerin üzerlerindeki tozları temizlemek için sıcak suyla elden geçiyor. Kuru incirin kilosunu 300 ila 350 TL'den veriyoruz. Kuru inciri haşlamadan pekmeze veya incir ekmeği yapmak için alan kişilere 200 ila 250 TL'den satıyoruz. Bahçe kenar taraflarında ekildiği için ne kadar toplarsak o kadar aile bütçesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe
Dünya

İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe

İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Devlet destekli rafineriler iflas etti: Küresel kriz onları da vurdu! Petrol ve kimya devi iki dev tesis kapanacak!
Ekonomi

Devlet destekli rafineriler iflas etti: Küresel kriz onları da vurdu! Petrol ve kimya devi iki dev tesis kapanacak!

Küresel ekonomik kriz bir çok şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken devlet destekli petrol ve kimya grubu Sinochem Küresel ekonom..
Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı
Gündem

Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı

Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş", insansız hava aracıyla (İHA) Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine s..
Korkunç senaryo gerçekleşebilir! Ukrayna saldırısı sonrası ‘Nükleer’ tehdit
Dünya

Korkunç senaryo gerçekleşebilir! Ukrayna saldırısı sonrası ‘Nükleer’ tehdit

Ukrayna güçleri, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki ikinci mühimmat deposunu bir hafta içinde imha ederek büyük bir darbe vurdu. Uzmanlar, Put..
Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken 'Ali Koç' iddiası
Aktüel

Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken 'Ali Koç' iddiası

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından Ali Koç’a yönelik olduğu iddia edil..
Arabasında kaçak mal yakalanan CHP’li vekilin ilk savunması! "Ben Atatürkçüyüm"
Siyaset

Arabasında kaçak mal yakalanan CHP’li vekilin ilk savunması! “Ben Atatürkçüyüm”

Milletvekili aracında kaçak mal yakalanan CHP'li Ediz Ün, skandalı patlak veren her kemalist gibi Mustafa Kemal'in arkasına sığındı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23