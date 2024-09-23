Domuzdan kurtardıklarını satıyorlar! Kilosu 350 TL

Bu yıl satışlar her üretimde olduğu gibi incir hasadında da biraz düşük oluyor ama incirin fazla bir maliyeti olmadığı için domuzlardan ne kadar kurtarırsak bize kar kalıyor. Kuru incirlerin üzerlerindeki tozları temizlemek için sıcak suyla elden geçiyor. Kuru incirin kilosunu 300 ila 350 TL'den veriyoruz. Kuru inciri haşlamadan pekmeze veya incir ekmeği yapmak için alan kişilere 200 ila 250 TL'den satıyoruz. Bahçe kenar taraflarında ekildiği için ne kadar toplarsak o kadar aile bütçesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.