2024-02-27 11:41:40 Domates salatalık yemeden önce 10 kez düşünün! Sebze sanıyorduk: Meğer…
Yemeklerimizde sıklıkla kullandığımız ve çoğunlukla sebze olarak adlandırdığımız birçok ürün aslında bilimsel açıdan meyve kategorisine giriyor. Gündelik yaşamda, insanlar genellikle yiyecekleri tatlarına ve kullanım alanlarına göre sınıflandırıyor. Örneğin tatlı tatlar meyve, yemeklerde kullanılan ve genellikle tuz eklenen yiyecekler ise sebze olarak adlandırılıyor. Bu durum domates ve salatalık gibi yiyeceklerin halk arasında sıkça sebze olarak nitelendirilmesine yol açıyor. Ancak bu geleneksel sınıflandırma bilimsel gerçeklerle çoğu zaman örtüşmüyor.