Domates salatalık yemeden önce 10 kez düşünün! Sebze sanıyorduk: Meğer…

Domates Yıllardır süregelen tartışmaların odağında olan domates, çoğumuzun mutfaklarının vazgeçilmez sebzesi olarak bilinse de, aslında bir meyve! Evet, doğru duydunuz. Bilim insanlarına göre çekirdeği barındıran her şey meyvedir ve domates de bu kuraldan kaçamıyor. Salatalık Domatesin bu sınıflandırmasının yanında duramayan salatalık da meyve kategorisine atlıyor. Sulu ve serinletici yapısıyla salatalıklar, içinde barındırdıkları çekirdekler sayesinde meyve olarak kabul ediliyor.