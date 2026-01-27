Dolar ve Euro arttı mı? İşte döviz piyasasından son durum!
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 27 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
27 Ocak Salı gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:
Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,392 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 51,576 TL seviyelerinde seyrediyor.
