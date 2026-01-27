'Seninki “Ananın ak sütü gibi helal” ise, 489 puan alanınki ne?'

Onun için de, mahkemenin gerekçelerini de tahrif edip, sanki bir çelişki varmış gibi algı oluşturuyorlar.. Mahkeme öyle hassas davranmış ki.. Ekrem, not ortalamasında ilk üçe girmiş olsa idi.. Ayak oyunu ile kontenjan artırılmamış olsa idi. Belki de Girne’den yatay geçiş yapılamaz kuralını bile ihlal edip, mahkeme yine de diplomayı geçerli sayacaktı.. Ama öyle bir rezilliğe imza atılmış ki.. Ekrem’in puanı, kontenjana dahil olmasına bile yetmiyor.. “O zaman biz de, kontenjanı artırırız” suçunu bile işliyorlar.. Diplomaları önemsemem.. Bana sorsanız, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, üniversite mezunu olma şartını da, gereksiz görürüm.. Ama, 19 yaşında, harama el uzatanın, oturacağı diğer makamlarda ne haramlara el uzatacağını göstermesi açısından, bu konuyu irdeledim. Bir de, nice yolsuzluk karşıtlarının. Nice hukukçu geçinen soytarıların, nice bize dürüstlük tavsiyesinde bulunanların, maskelerini indirme açısından, bu diploma skandalı, gerçekten turnusol kağıdı görevi üstlendi.