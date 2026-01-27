'Seninki “Ananın ak sütü gibi helal” ise, 489 puan alanınki ne?'

Şimdi hata yapıldığını kabul ediyorlar. Ama Ekrem’in değil, üniversitenin hata yaptığını, Ekrem’in de bundan nemalandığını kabul ediyorlar.. Olayda tek bir hata olsa, ben de “Acaba” derim. Ama hata bir tane değil. Adeta Ekrem’e haram sütü helal etmek için, didinmişler, kendilerine göre koca bir mızrağı, küçücük bir çuvala sokmuşlar.. Ama.. Yıllar sonra da olsa, mızrağın açıkta kaldığı görülünce.. Bu sefer de, “35 yıllık diplomam” edebiyatına başladılar. Önce şunu söyleyin.. “Ananızın ak sütü gibi helal mi, yoksa haramı lıkır lıkır içtik, ama içmemizin üzerinden 35 yıl geçti” mi? 35 yıl geçmiş olması da önemli değil ama.. Muhataplarımızın nasıl kıvrak dans yaptıklarını göstermek açısından, bir öyle, bir böyle savunma yapmaları önemli.. Kimi Ekremci medya organı, “Mahkeme de, ‘yatay geçiş şartı karşılandı’ itirafında bulundu” diyor. Kimi Ekremci ise, “İstanbul Üniversitesi’nin avukatı da, şartların tamam olduğunu kabul ediyor” diyor.. Hepsi yalan söylüyor.. Cumhuriyet ve Karar gazetesinin ortak haberinden alıntılıyorum: