Bir dönem boykot edilmişti! Spor giyiminin dev markası apar topar satıldı
Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma'da önemli bir el değiştirme yaşandı. Markanın yüzde 29'luk hissesi, Çinli Anta Sports tarafından yaklaşık 1,8 milyar dolara satın alındı.
Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma'da önemli bir el değiştirme yaşandı. Markanın yüzde 29'luk hissesi, Çinli Anta Sports tarafından yaklaşık 1,8 milyar dolara satın alındı.
Küresel spor giyim devlerinden Puma'nın hissedar yapısı değişti. Fila ve Salomon gibi devleri bünyesinde barındıran Çinli Anta Sports, Puma'nın önemli bir payını satın alarak en büyük paydaş oldu.
Anta, hisse devri için Artémis'e 1,5 milyar euro (yaklaşık 1,8 milyar dolar) ödedi. Bu satın alma ile Anta, Puma'nın en büyük hissedarı konumuna geldi ve küresel spor giyim pazarında gücünü artırdı.
Bu gelişme, Puma'nın pazardaki pozisyonunu yeniden şekillendirebilir. Şirket, Adidas ve Nike gibi rakiplerle rekabet ederken yaşadığı değer kaybı ve yeniden yapılanma sürecinde böyle bir ortaklıkla yeni bir döneme giriyor.
Bir dönem duyarlı vatandaşlar tarafından boykot edilen Puma, İsrail Futbol Federasyonu (İFF) ile sponsorluk ilişkisini fiili olarak sona erdirdiği için boykot listelerinden çıkartılmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23