  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asırlık tarif, değişmeyen lezzet! Günde bir kaşık yiyen hasta olmuyor Avrupa, Elon Musk’ı üzmeye devam ediyor! Tesla satışlarının düşüşü sürüyor Yozgat’ın bin yıllık mirası: Tuzla Köprüsü Selçuklu’nun mührünü taşıyor! Sürücülerin korkulu rüyası beton bloklar Kallavi zam pompaya yansıdı! Tabelayı görenlerin yine keyfi kaçtı Ölüm oranı korkuttu: İşte Nipah virüsünün 3 belirtisi! Vatandaşlık maaşı duyurulmuştu: Ne zaman hayata geçecek, kimler alacak? 'Seninki “Ananın ak sütü gibi helal” ise, 489 puan alanınki ne?' Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Bir dönem boykot edilmişti! Spor giyiminin dev markası apar topar satıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir dönem boykot edilmişti! Spor giyiminin dev markası apar topar satıldı

Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma'da önemli bir el değiştirme yaşandı. Markanın yüzde 29'luk hissesi, Çinli Anta Sports tarafından yaklaşık 1,8 milyar dolara satın alındı.

#1
Foto - Bir dönem boykot edilmişti! Spor giyiminin dev markası apar topar satıldı

Küresel spor giyim devlerinden Puma'nın hissedar yapısı değişti. Fila ve Salomon gibi devleri bünyesinde barındıran Çinli Anta Sports, Puma'nın önemli bir payını satın alarak en büyük paydaş oldu.

#2
Foto - Bir dönem boykot edilmişti! Spor giyiminin dev markası apar topar satıldı

Anta, hisse devri için Artémis'e 1,5 milyar euro (yaklaşık 1,8 milyar dolar) ödedi. Bu satın alma ile Anta, Puma'nın en büyük hissedarı konumuna geldi ve küresel spor giyim pazarında gücünü artırdı.

#3
Foto - Bir dönem boykot edilmişti! Spor giyiminin dev markası apar topar satıldı

Bu gelişme, Puma'nın pazardaki pozisyonunu yeniden şekillendirebilir. Şirket, Adidas ve Nike gibi rakiplerle rekabet ederken yaşadığı değer kaybı ve yeniden yapılanma sürecinde böyle bir ortaklıkla yeni bir döneme giriyor.

#4
Foto - Bir dönem boykot edilmişti! Spor giyiminin dev markası apar topar satıldı

Bir dönem duyarlı vatandaşlar tarafından boykot edilen Puma, İsrail Futbol Federasyonu (İFF) ile sponsorluk ilişkisini fiili olarak sona erdirdiği için boykot listelerinden çıkartılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı
Gündem

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa’nın sırtını ABD’ye yaslayıp keyif çattığı dönemin kapandığını ilan etti. “Güvenliğin faturasını artık siz..
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Yıllarca "stratejik ortaklık" masallarıyla uyutulan, ancak her fırsatta efendileri tarafından bir paçavra gibi kenara atılan SDG maskeli ter..
Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!
Ekonomi

Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!

Mısır, nadir ve stratejik madenlere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Jeolojik taramalarla rezervleri tespit etmeyi ve bu kay..
ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'
Dünya

ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'

Eski Temsilci Jeffrey, YPG ile ortaklığın "geçici bir alışverişten" ibaret olduğunu belirterek, "Onları yeni Suriye hükümetine karşı koruyac..
Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı
Sosyal Medya

Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı

Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’deki varlığı büyük ölçüde kısıtlanırken, örgütün sosyal medyada sempatik görünmek için vitrine çıkardığı bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23