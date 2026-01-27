Elektriğe yeni zam mı geliyor?

  • İSTANBUL
Elektrik tarifelerine yönelik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Bank of America’nın Türkiye raporuna göre elektrik fiyatlarında yaklaşık yüzde 19 oranında artış yapılabileceği öngörülüyor.

Yeni yılda elektrik faturalarına dikkat çekici bir zam gelebileceği konuşuluyor. ABD merkezli banka Bank of America’nın Türkiye’ye ilişkin hazırladığı bir raporda, elektrik tarifelerine yaklaşık yüzde 19 oranında artış yapılmasının beklendiği belirtildi.

Bu beklenti, ekonomik kulislere yansıyan tahminlerle paralel olarak yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında bir zam olasılığının konuşulmasına neden oldu.

Henüz resmi bir artış kararı açıklanmamış olsa da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin şubat ayında elektrik tarifelerinde düzenleme yapılabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Bu gelişme, vatandaşın elektrik harcamalarındaki artış beklentisini artırdı.

