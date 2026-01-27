  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asırlık tarif, değişmeyen lezzet! Günde bir kaşık yiyen hasta olmuyor Avrupa, Elon Musk’ı üzmeye devam ediyor! Tesla satışlarının düşüşü sürüyor Yozgat’ın bin yıllık mirası: Tuzla Köprüsü Selçuklu’nun mührünü taşıyor! Sürücülerin korkulu rüyası beton bloklar Kallavi zam pompaya yansıdı! Tabelayı görenlerin yine keyfi kaçtı Ölüm oranı korkuttu: İşte Nipah virüsünün 3 belirtisi! Vatandaşlık maaşı duyurulmuştu: Ne zaman hayata geçecek, kimler alacak? 'Seninki “Ananın ak sütü gibi helal” ise, 489 puan alanınki ne?' Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

Terör örgütü YPG'ye her fırsatta destek veren Almanya'da yayımlanan Faz gazetesi, Suriye ordusunun operasyonlarıyla YPG'nin sona yaklaştığını ve PKK ile organik bağlantılarının olduğunu itiraf etti.

1
#1
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

Avrupa'da terör örgütü PKK'ya en fazla alan açan ülkelerin başında gelen Almanya'da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Suriye ordusunun son operasyonlarının ardından terör örgütü YPG'nin sona yaklaştığını yazdı. Gazete, diplomat ve uzman görüşlerine dayandırdığı analizinde, örgütün artık ayakta kalamayacağı yönünde ortak bir kanaat oluştuğunu vurguladı.

#2
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

"YARI DEVLET HAYALİ ÇÖKTÜ" FAZ'da yer alan değerlendirmede, YPG/SDG'nin yıllardır sürdürdüğü "bağımsız ya da yarı bağımsız yapı" hayalinin tükendiği belirtildi. Haberde görüşlerine başvurulan uzmanlar, sahadaki askeri ve siyasi gelişmelerin örgütün geleceğini çıkmaza soktuğunu ifade etti.

#3
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

ALMANLAR ÖRGÜT ANLATISINA PRİM VERMEDİ Gazete, YPG çevrelerinin "Kürtlerin özgürlükçü bir düzen kurarken ihanetle karşılaştığı" yönündeki söylemlerinin artık Almanya'da da inandırıcılığını yitirdiğini yazdı. FAZ, bu anlatının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, 2011'de Suriye'de Esed'e karşı başlayan ayaklanmalar sırasında kuzeydoğudaki Kürt yapıların büyük ölçüde sessiz kaldığına dikkat çekti.

#4
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

FAZ AÇIKÇA YAZDI: YPG, PKK'NIN TA KENDİSİ Analizde, YPG'nin SDG adı altında faaliyet yürütmesine rağmen PKK ile olan organik bağlarının görmezden gelinemeyeceği belirtildi. FAZ, YPG'nin uzun yıllar PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlandığını, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın portrelerinin bölgede yaygın şekilde kullanıldığını yazdı. Gazeteye göre, bu süreçte rejimle örtülü bir mutabakata gidildi; rejimin çekilmesi karşılığında Kürt yapılar tarafsız kaldı ve YPG sahada kontrolü ele geçirdi.

#5
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

ARAP TOPRAKLARINI İŞGAL ETTİLER, PETROLÜ ESED'E SATTILAR FAZ'ın analizinde, YPG öncülüğündeki yapının zamanla sadece Kürt bölgeleriyle yetinmediği vurgulandı. Çoğunluğu Arap nüfustan oluşan bölgelerin kontrol altına alındığı, Suriye'nin petrol kaynaklarının büyük bölümünün ele geçirildiği ve bu kaynaklar üzerinden Esed rejimiyle ticaret yapıldığı ifade edildi. Haberde, ABD'nin bu süreçte PKK bağlantılarını görmezden geldiği ve örgüte silah ile para desteği sağladığı yönündeki eleştiriler de yer aldı.

#6
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

"ÖZGÜRLÜK" MASKESİ DÜŞTÜ FAZ, YPG'nin "özgürlükçü kurtarıcı" imajının sahadaki uygulamalar nedeniyle çöktüğünü yazdı. Gazete, Amnesty International'ın 2015 tarihli raporuna atıfla, örgütün sivilleri zorla yerinden ettiği ve bazı yerleşim yerlerini yıktığına dair bulguların bulunduğunu hatırlattı.

#7
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

Terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerde veya örgüte destek verdiği iddia edilen yerleşimlerde sivillerin topluca cezalandırıldığına dair ciddi kanıtların bulunduğu da vurgulandı.

#8
Foto - Almanya sonunda yola geldi: YPG'yi fena sattılar!

AB RAPORLARI İFŞA ETTİ: ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALDILAR FAZ analizinde, Avrupa Birliği İltica Ajansı'nın raporlarına da yer verdi. Ajansın 2023 tarihli raporunda, SDG'nin yargısız infazlar gerçekleştirdiği, keyfi tutuklamalar yaptığı ve ölümcül işkence uygulamalarına başvurduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 2022 yılına kadar çocukların zorla silah altına alındığı bilgisi de yer aldı./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sırkıntıoğlu aiso

Dinsizin hakında imalı geldi Türkiye Irak Suriye’deki sokaklardaki PKK lı olanları hepsini İran’a sürüp insan hakları ne imiş öğrenmeli ki Türkiye’nin kıymetini bilinmeli aşla sokağa çıkmamalı çıkanda sürgün edilmeli
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu
Gündem

Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu

Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Nevşin Mengü, kurduğu ‘Venezuela’ kumpasında fena çakıldı. Konuk ettiği Ekonomist Atilla Yeşilada’dan b..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle..
Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?
Gündem

Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk ve şaibe bulutları dağılmak bilmezken, Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı
Sosyal Medya

Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı

Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’deki varlığı büyük ölçüde kısıtlanırken, örgütün sosyal medyada sempatik görünmek için vitrine çıkardığı bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23