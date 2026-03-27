  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sübyancı Epstein’ın özel jeti İncirlik’i mi kullandı? “Yok artık” dedirten iddiayla ilgili flaş açıklama Caminin içinde 6 asırlık havuz ortaya çıktı Limonlu suya 1 çay kaşığı ekleyin: Yağları mıknatıs gibi çekip yok ediyor! FIFA’dan Süper Lig ekibine büyük ceza! Artık transfer yapamayacaklar Bu habere kulak verin: Bilinçsiz ağrı kesici kullanmak kalp krizine neden olabiliyor... “Beni takıntı haline getirdi” demişti! Ünlü isimden Sabancı’ya olay sözler: Senin 7 ceddini eşekler... Ev sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için son tarih belli oldu! Yunanistan duyurdu: Türkiye'yi çıkarmak için onlarla savunmaya geçeceğiz Pislik yuvası TikTok’ta canlı yayın açıp dans ediyordu! İntihar eden ünlü fenomenin imam babasından olay sözler
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Limonlu suya 1 çay kaşığı ekleyin: Yağları mıknatıs gibi çekip yok ediyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Limonlu suya 1 çay kaşığı ekleyin: Yağları mıknatıs gibi çekip yok ediyor!

Limonlu suyu kilo vermek için kullananlar bir hayli fazla ama bu yöntemle de hem yağları yakıp hem de karaciğerimizi daha etkin hale getirebiliriz.

#1
Tek yapmanız gereken, mutfağınızdaki o baharat kavanozuna uzanmak ve limonlu suya sadece 1 çay kaşığı eklemek! Peki, limonlu suya hangi baharat eklenince yağlardan kurtarıyor?

#2
Kilo verme sürecinde en büyük yardımcınız olan limonlu su, doğru ürünle ya da baharatla birleştiğinde etkisi ikiye katlanıyor. Beslenme uzmanlarının da dikkat çektiği bu özel yöntemle, kan şekerinizi dengeleyebilir ve inatçı yağlardan çok daha hızlı kurtulabilirsiniz. Sadece bir bardak limonlu suya ekleyeceğiniz o içerik, gün boyu süren tatlı krizlerini de tarihe gömüyor.

#3
Limonlu suya eklenen bazı baharatlar karaciğer üzerinde gerçek bir "detoks" etkisi oluşturabiliyor. Karaciğer, vücudun ana laboratuvarı olduğu için onu yormadan desteklemek hayati önem taşıyor. YAĞLARI YAKAN ETKİLİ BAHARAT: SEYLAN TARÇINI Evet, yanlış duymadınız. Limonlu suyun içine ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı tarçın, metabolizmanızı uyandırmakla kalmıyor, vücudunuzu adeta bir yağ yakma makinesine dönüştürüyor.

#4
İnsülin Dengesi: Tarçın, kan şekerini dengeleyerek ani açlık krizlerini önler ve vücudun yağ depolamasını zorlaştırır. Metabolizma Hızı: Limonun C vitamini etkisiyle birleşen tarçın, bazal metabolizma hızınızı artırarak dinlenirken bile daha fazla kalori harcamanızı sağlar.

#5
Detoks Etkisi: Limon karaciğeri temizlerken, tarçın sindirim sistemini düzenler; bu ikili vücuttaki ödemin hızla atılmasına yardımcı olur.

#6
YAĞ YAKAN ALTIN KARIŞIM TARİFİ Malzemeler: 1 bardak ılık su (Kaynar olmamasına dikkat edin, limonun vitaminini öldürmeyin). Yarım limonun suyu. 1 çay kaşığı toz Seylan tarçını. Etkiyi artırmak için bir çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil.

#7
Uygulama: Tüm malzemeleri karıştırın ve sabahları kahvaltıdan en az 20 dakika önce tüketin. Tarçın suyun dibine çökebileceği için ara ara karıştırmayı unutmayın.

#8
KÜÇÜK BİR PÜF NOKTASI Eğer tarçının tadı size ağır geliyorsa, karışımın içine yarım çay kaşığı süzme bal ekleyerek tadını yumuşatabilirsiniz. Bal, tarçınla birleştiğinde antimikrobiyal özellik kazanarak bağışıklığınızı da çelik gibi yapar.

#9
Mide hassasiyeti, gastrit veya ülseri olanların bu karışımı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışması gerekir. Ayrıca hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların doktor önerisiyle hareket etmesi önemlidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23