Sübyancı Epstein’ın özel jeti İncirlik’i mi kullandı? “Yok artık” dedirten iddiayla ilgili flaş açıklama Caminin içinde 6 asırlık havuz ortaya çıktı Limonlu suya 1 çay kaşığı ekleyin: Yağları mıknatıs gibi çekip yok ediyor! FIFA’dan Süper Lig ekibine büyük ceza! Artık transfer yapamayacaklar Bu habere kulak verin: Bilinçsiz ağrı kesici kullanmak kalp krizine neden olabiliyor... “Beni takıntı haline getirdi” demişti! Ünlü isimden Sabancı’ya olay sözler: Senin 7 ceddini eşekler... Ev sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için son tarih belli oldu! Yunanistan duyurdu: Türkiye'yi çıkarmak için onlarla savunmaya geçeceğiz Pislik yuvası TikTok’ta canlı yayın açıp dans ediyordu! İntihar eden ünlü fenomenin imam babasından olay sözler
Gündem
8
Yeniakit Publisher
CHP'nin 'şeffaflık' tiyatrosu Antalya'da çöktü: Ankara'da nutuk atacağına Antalya'daki emlak imparatorluğuna bak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP lideri Özgür Özel’in Ankara’da başlattığı "mal varlığı" polemiği, Antalya’daki "tapu imparatorluğu" duvarına tosladı! AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Adalet Bakanı üzerinden prim yapmaya çalışan Özel’e, rüşvet operasyonuyla tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ve kurmaylarının gizemli servetini sordu: "Londra’dan İspanya’ya uzanan emlak ağını görmezden gelip, hiçbir ticari faaliyeti olmayan bürokrat ailelerinin üzerindeki onlarca tapuya 'dokunulmazlık zırhı' mı büründürüyorsunuz? Ankara’da şeffaflık nutukları atarken, Antalya’daki devasa yolsuzluk iddiaları karşısında neden ölü taklidi yapıyorsunuz?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı üzerinden başlattığı algı operasyonuna, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’den zehir zemberek bir yanıt geldi. Çetin, Ankara’da "dürüstlük abidesi" kesilen Özgür Özel’in, kendi belediyesindeki "dağ gibi biriken" yolsuzluk ve tapu skandalları karşısında "ölü taklidi" yapmasını siyasi ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Özgür Özel’in asılsız iddialarla gündem değiştirmeye çalıştığını belirterek, CHP liderini kendi partisinin yönettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki karanlık ilişkilere bakmaya davet etti. Çetin, açıklamasında şu sert ifadelere yer verdi:

"Siz hayali rakamlarla Sayın Bakan Gürlek’in tapularını araştıracağınıza; rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında şu an demir parmaklıklar ardında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ve çevresindeki isimlerin gizlenen servetini açıklayın. Kamuoyunda günlerdir konuşulan 600’ün üzerindeki tapu iddiası doğru mudur? Eğer dürüstseniz, önce bu devasa mülklerin kaynağını halka arz edin de görelim kim şeffaf, kim değil!"

Ali Çetin, CHP yönetiminin sadece Muhittin Böcek olayında değil, belediyenin en üst düzey bürokratları hakkındaki vahim iddialar karşısında da "dilini yuttuğunu" söyledi. Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer ve ailesine ait olduğu belgelenen mülklere dikkat çeken Çetin, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Londra’dan İspanya’ya kadar uzanan bir emlak imparatorluğu sizin belediyenizin en yetkili ismine aitken tek kelime etmeyeceksiniz, ama Ankara’da dürüstlük nutukları atacaksınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Özgür Özel’in sözde 'hesap sorma' söylemi, Antalya’daki bu devasa rant ağına toslamıştır. Kendi bürokratına 'Bu tapular nereden geldi?' diye soramayan bir Genel Başkan, Türkiye’ye hangi adalet vizyonunu vaat edebilir?"

Skandalın sadece genel sekreterle sınırlı kalmadığını, Böcek’in vekili Büşra Özdemir Dirgen ve ailesi hakkında da benzer iddiaların ayyuka çıktığını hatırlatan İl Başkanı Çetin, CHP’nin "koruma kalkanını" şu sözlerle eleştirdi: “Hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan aile bireylerinin üzerine kayıtlı onlarca tapu kentin orta yerinde duruyor. Bu mülkler hangi 'hizmetin' karşılığında edinildi? Özgür Özel, burnunun dibindeki tapu zenginlerine koruma kalkanı oluştururken, Ankara’da siyasi alan kazanmaya çalışmaktadır. CHP’nin kendi içindeki bu devasa yolsuzluk ve servet iddialarına karşı takındığı 'dokunulmazlık zırhı' halkın gözünden kaçmamaktadır.”

"YARGI KARARINA SAYGI DUYUN, SPEKÜLASYON YAPMAYIN" 5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunun ciddiyetine vurgu yapan Ali Çetin, yargı sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirterek açıklamasını şu uyarıyla tamamladı: "Herkesin yargı kararına saygı duyması gerekir. Süreç tamamlanmadan yapılan siyasi manevralar kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Ancak Antalya halkı kimin sustuğunu, kimin neyi örtbas ettiğini ve kimlerin rant imparatorluğu kurduğunu çok iyi görüyor. CHP yönetimi artık bu gerçeklerden kaçamaz."

Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!
Gündem

Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!

Kayseri’de tartıştığı komşusunu camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada “tah..
Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı
Dünya

Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı

İsrail'i sahiplenerek İran'a savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararı dünyaya duyurdu.
Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi
Gündem

Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde Siyonist İsrail ordusuna karşı yürüttüğü direniş operasyonlarında tarihi bir başarıya daha imza attı. "Elit" ..
ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!
Sosyal Medya

ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!

Kapitalizmin merkezinde sağlık hizmetlerine erişmek, artık sadece zenginlerin harcı haline geldi. Amerika'da sıradan bir vatandaşın acil se..
Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü
Dünya

Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, New York’ta 2.kez hakim karşısına çıktı. D..
İsrail'de büyük kriz! Genelkurmay Başkanı Zamir itiraf etti: Ordu çökecek
Dünya

İsrail'de büyük kriz! Genelkurmay Başkanı Zamir itiraf etti: Ordu çökecek

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Genelkurmay Başkanı Zamir yaptığı açıklamada "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek" ifad..
