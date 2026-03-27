CHP'nin 'şeffaflık' tiyatrosu Antalya'da çöktü: Ankara'da nutuk atacağına Antalya'daki emlak imparatorluğuna bak!
CHP lideri Özgür Özel’in Ankara’da başlattığı "mal varlığı" polemiği, Antalya’daki "tapu imparatorluğu" duvarına tosladı! AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Adalet Bakanı üzerinden prim yapmaya çalışan Özel’e, rüşvet operasyonuyla tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ve kurmaylarının gizemli servetini sordu: "Londra’dan İspanya’ya uzanan emlak ağını görmezden gelip, hiçbir ticari faaliyeti olmayan bürokrat ailelerinin üzerindeki onlarca tapuya 'dokunulmazlık zırhı' mı büründürüyorsunuz? Ankara’da şeffaflık nutukları atarken, Antalya’daki devasa yolsuzluk iddiaları karşısında neden ölü taklidi yapıyorsunuz?"