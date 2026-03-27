FIFA’dan Süper Lig ekibine büyük ceza! Artık transfer yapamayacaklar
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Zecorner Kayserispor ile Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre sarı-kırmızılı ekibin transfer tahtası 26 Mart itibariyle kapandı.
Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'e de kaldırılana süresiz olarak transfer yasağı getirildiği açıklandı.
