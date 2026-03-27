Yunanistan duyurdu: Türkiye'yi çıkarmak için onlarla savunmaya geçeceğiz
İran'ı bahane ederek bölgeye Batılı devletleri çağıran Rumların pişmanlığı sürerken Yunanistan'dan provoke edici bir açıklama geldi.
Türkiye'nin tüm barışçıl adımlarına karşı sürekli gerilimi tırmandıran hamleler yapan Yunan tarafı bu kez olası savaşta Rum tarafına destek mesajı verdi.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Yunanistan’ın güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstantinos Kollias, Yunanistan’ın en büyük hedefinin ‘’Kıbrıs’taki Türk askeri varlığına son vermek ve Kıbrıs’ı BM kararları çerçevesinde yeniden birleştirmek olduğunu’’ söyledi.
Kıbrıs’ta garantilerin olmaması gerektiğini öne süren Yunan Büyükelçi, ‘’Türk askerinden, garantilerden ve müdahale haklarından arındırılmış bir Kıbrıs istediklerini’’ ifade etti.
Kollias, ‘’Yunanistan'ın gerekirse Rumların savunmasını tek başına da destekleyeceğini’’ belirtti.
