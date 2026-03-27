Rumen basını Türkiye maçıyla çalkalandı! Milli yıldızı Hagi'ye benzettiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri Play-Off yarı final maçında Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye'nin İstanbul'da Romanya'nın Dünya Kupası hayallerine son vermesi Rumen basınında geniş yer tuttu.

'ARDA'NIN HARİKA PASINDA FERDİ SONUCU BELİRLEDİ'

Agerpres, Romanya'nın Dünya Kupası fırsatını bir kez daha kaçırdığını ifade ederek, "Türkiye oyunu kontrol etti, Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi." ifadelerini kullandı.

'ROMANYA 4 YIL DAHA BEKLEMEK ZORUNDA KALACAK'

G4 Media, yarı final maçına ilişkin "Türkler Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" sözlerine yer verdi ve "Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak." dedi.

'ROMANYA DÜNYA KUPASI'NI TELEVİZYONDAN İZLEYECEK'

Adevarul da zorlu karşılaşmada Arda Güler'e vurgu yaparak milli futbolcunun kalitesi ile fark oluşturduğunu belirtti.

Gazete, "Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek" manşetini attı.

Prosport ise "Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü." dedi.

ARDA GÜLER'E HAGI BENZETMESİ

Golazo, Arda Güler ve Ratiu'yu kıyaslayarak "Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu" dedi.

Gazete, ayrıca mücadelede Arda Güler'in oyunu Gheorghe Hagi gibi yönlendirdiği vurgulandı.

'BOĞAZ'DA MUCİZE GERÇEKLEŞMEDİ'

Gazeta Sporturilor ise "Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz. Boğaz'da mucize gerçekleşmedi." dedi ve şunları ekledi: İstanbul'da tamamen savunmaya dayalı bir oyun sergileyen Romanya kıl payı kaybetti.

Hamza

Takım kötü oynadı böyle oynarlarsa tur zor benden demesi.
