Türkiye farkını ortaya çıkardı: Kazı ve Ören yerlerine 60 milyar TL'yi aşan yatırım...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelesini, kaçırılan eserlerin geri kazanımına yönelik yürütülen çalışmalar ile müzecilik ve arkeoloji alanındaki projeleri anlattı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, 13 bin 451 eserin yeniden Türkiye’ye kazandırıldığını vurgulayarak kazı ve ören yerlerine 60 milyar TL’yi aşan yatırım yapıldığını söyledi.