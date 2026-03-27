Türkiye farkını ortaya çıkardı: Kazı ve Ören yerlerine 60 milyar TL'yi aşan yatırım...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelesini, kaçırılan eserlerin geri kazanımına yönelik yürütülen çalışmalar ile müzecilik ve arkeoloji alanındaki projeleri anlattı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, 13 bin 451 eserin yeniden Türkiye’ye kazandırıldığını vurgulayarak kazı ve ören yerlerine 60 milyar TL’yi aşan yatırım yapıldığını söyledi.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen programda ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 22 yıl önce çalınan Melek heykelinin Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı Ortodoks cemaatine teslim edildiği törende, Türkiye’nin kültür varlıklarının iadesine yönelik kararlı mücadelesini ve yürütülen projeleri ayrıntılarıyla anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmaya, uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan savaş ve soykırımların sona ermesi temennisini dile getirerek başladı. Ersoy, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde izlediği dış politika sayesinde, barış ve uzlaşma denildiğinde adres olarak gösterildiğini ifade etti.

Farklılıkları ayrıştırma unsuru haline getiren anlayışlara karşı bu toprakların hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün örnek teşkil ettiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin küresel bir yangının ortasında huzurun ve umudun limanı haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” idealine inandıklarını belirten Ersoy, bu doğrultuda kararlılıkla çalıştıklarını dile getirdi. Bakan Ersoy, “Küresel bir yangının ortasında huzurun ve umudun limanı haline gelmiş olan Türkiye, yanmadan ve yakmadan barışa ve insanlığa hizmet etmektedir.” dedi.

Bakanlığın yürüttüğü restorasyon çalışmalarını da anlatan Bakan Ersoy, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Rami Kütüphanesi, Defter-i Hakaniyye, İzmir Tekel Binaları ve CSO Tarihî Salon gibi önemli yapıların bilimsel esaslarla restore edildiğini söyledi. Çalışmaların titiz bir projelendirme ve uygulama anlayışıyla sürdürüldüğünün altını çizen Ersoy, 2018 yılından bu yana restorasyon, müze inşası ve çevre düzenleme çalışmalarına 60 milyar lirayı aşan yatırım yapıldığını vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin köklü müzecilik geçmişine sahip olduğunu belirttiği konuşmasında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin bu alandaki başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Ersoy, müze ve ören yerlerinde yapılan çalışmaların sadece koruma ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bu mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediğini söyledi.

2025 yılı itibarıyla 219 müze ve 147 ören yerinde 33 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaşıldığını kaydeden Ersoy, bu artışın kültürel mirasa olan ilginin ve sahiplenmenin her geçen gün daha da güçlendiğini gösterdiğini ifade etti.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede önemli mesafe kat edildiğine de işaret eden Ersoy, 2002’den bu yana 13 bin 451 eserin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Marcus Aurelius heykelinin ABD’den iadesini bu sürecin en önemli örneklerinden biri olarak gösteren Ersoy, 2020-2025 yılları arasında 1 milyon 300 bini aşkın eserin ele geçirilerek müzelere kazandırıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy, 2023 yılında başlatılan “Geleceğe Miras” projesi ile Türk arkeolojisinin altın çağını başlattıklarını ifade ederek 65 ilde 255 kazı çalışması yürütüldüğünü, 2025 yılında ise toplam 776 noktada arkeolojik faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Ersoy, 2026 yılında Türkiye genelinde toplam arkeolojik faaliyet sayısının 800’e ulaşacağını öngördüklerini dile getirdiği bu çalışmalar kapsamında 15 binin üzerinde eserin müzelere kazandırıldığını belirtti ve projenin toplam destek tutarının 7,5 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Gece müzeciliği uygulamasıyla 27 müze ve ören yerinde yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını sözlerine ekleyen Ersoy, “Önümüzdeki dönemde bu uygulamayı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

