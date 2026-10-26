Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasındaki El Clasico'da deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Tüm dünyanın ilgi gösterdiği maç kadar Barcolana’nın yıldızı Lamin Yamal’ın maç öncesi Arda Güler için söylediği sözler de büyük ilgi gördü. Maç öncesi Arda Güler ile kıyaslanmasından rahatsızlık duyduğunu, kendisinin farklı bir seviye olduğunu iddia eden Yamal, kibir dolu açıklamasında "Bu gece dünya kim olduğumu görecek. Maçtan sonra konuşalım" dedi. Ancak 2-1 yenilgiden sonra ortadan kayboldu.