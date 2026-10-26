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Spor
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Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasındaki El Clasico'da deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Tüm dünyanın ilgi gösterdiği maç kadar Barcolana’nın yıldızı Lamin Yamal’ın maç öncesi Arda Güler için söylediği sözler de büyük ilgi gördü. Maç öncesi Arda Güler ile kıyaslanmasından rahatsızlık duyduğunu, kendisinin farklı bir seviye olduğunu iddia eden Yamal, kibir dolu açıklamasında "Bu gece dünya kim olduğumu görecek. Maçtan sonra konuşalım" dedi. Ancak 2-1 yenilgiden sonra ortadan kayboldu.

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#1
Foto - Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Barcelonalı Lamine Yamal'ın Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalar da maçın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

#2
Foto - Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Barcelona'nın genç yıldızı, El Clasico başlamadan dakikalar önce Arda Güler ile kendisinin kıyaslanmasına ilişkin konuştu. Yamal, maç öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

"Beni sürekli Arda Güler ile kıyaslıyorlar. Birkaç dakika sonra sahada neler olacağını göreceğiz. Ben kendi niteliklerimi biliyorum, neler yapabileceğimi biliyorum ve farklı bir seviyede olduğuma inanıyorum. Arda iyi bir oyuncu ama bu gece dünyaya Lamine Yamal'ın kim olduğunu görecek. Maçtan sonra konuşalım."

#4
Foto - Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Camp Nou'da oynanan mücadelede Real Madrid, 41. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

#5
Foto - Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Barcelona, 61. dakikada Raphinha ile eşitliği sağlasa da Mbappe, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getirdi.

#6
Foto - Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yamal'ın maç öncesinde yaptığı açıklamaların ardından El Clasico'dan galibiyetle ayrılan taraf, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid oldu.

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Foto - Dünya Yamal’ın kibrini konuşuyor! Arda ile kıyaslanmasına bozuldu, 'maçtan sonra görüşelim' dedi! 2-1 yenilince ortadan kayboldu!

Maç öncesi kibir dolu açıklamalarıyla gündem olan ve 'maçtan sonra konuşalım' diyen Yamal'ın maç sonrası ortadan kaybolması dikkat çekti

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