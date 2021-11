Dolar fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 dolar bugün ne kadar?

29 KAsım 2021 dolar ne kadar ? Serbest piyasada Euro ve döviz kuru ne kadar? Merkez Bankası’nın aralık ayına ilişkin toplantısı ile ABD’nin Merkez Bankası FED’in yapacağı toplantı döviz kurları ve altın fiyatlarında oldukça önemi sahip. Bunun için dolar ya da altına yatırım yapanlar her iki Merek Bankası’ndan gelecek açıklamaları an be an takip etmekte. Bir yandan da asgari ücret görüşmelerinin 1 Aralık’ta başlayacak olması vatandaşın aklında Dolar ne kadar sorusu var. Peki bugün dolar ne kadar?