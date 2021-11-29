2021-11-29 09:14:30 Dolar fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 dolar bugün ne kadar?
Dolar kuru fiyatları son günlerde bir hayli araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası dolar kurundaki baş döndüren hareketlilik sonrası doları olanlar anlık dolar kurunu takip ediyor. 29 Kasım 2021 Pazartesi dolar fiyatlarını ve gelişmelerini sizler için hazırladık. Bugün doların kaç liradan işleme sunulduğunu merak ediyor ve dolar fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.