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Ekonomi
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Dolar fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 dolar bugün ne kadar?

2021-11-29 09:14:30
Dolar fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 dolar bugün ne kadar?

Dolar kuru fiyatları son günlerde bir hayli araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası dolar kurundaki baş döndüren hareketlilik sonrası doları olanlar anlık dolar kurunu takip ediyor. 29 Kasım 2021 Pazartesi dolar fiyatlarını ve gelişmelerini sizler için hazırladık. Bugün doların kaç liradan işleme sunulduğunu merak ediyor ve dolar fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

#1
Foto - 29 KAsım 2021 dolar ne kadar ? Serbest piyasada Euro ve döviz kuru ne kadar? Merkez Bankası’nın aralık ayına ilişkin toplantısı ile ABD’nin Merkez Bankası FED’in yapacağı toplantı döviz kurları ve altın fiyatlarında oldukça önemi sahip. Bunun için dolar ya da altına yatırım yapanlar her iki Merek Bankası’ndan gelecek açıklamaları an be an takip etmekte. Bir yandan da asgari ücret görüşmelerinin 1 Aralık’ta başlayacak olması vatandaşın aklında Dolar ne kadar sorusu var. Peki bugün dolar ne kadar?

29 KAsım 2021 dolar ne kadar ? Serbest piyasada Euro ve döviz kuru ne kadar? Merkez Bankası’nın aralık ayına ilişkin toplantısı ile ABD’nin Merkez Bankası FED’in yapacağı toplantı döviz kurları ve altın fiyatlarında oldukça önemi sahip. Bunun için dolar ya da altına yatırım yapanlar her iki Merek Bankası’ndan gelecek açıklamaları an be an takip etmekte. Bir yandan da asgari ücret görüşmelerinin 1 Aralık’ta başlayacak olması vatandaşın aklında Dolar ne kadar sorusu var. Peki bugün dolar ne kadar?

#2
Foto - Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 29 Kasım Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 29 Kasım Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

#3
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış: 12,3216 TL, Dolar satış: 12,4217 TL,

Dolar ne kadar? Dolar alış: 12,3216 TL, Dolar satış: 12,4217 TL,

#4
Foto - Euro ne kadar? Euro alış: 13,8901 TL, Euro satış: 14,0339 TL,

Euro ne kadar? Euro alış: 13,8901 TL, Euro satış: 14,0339 TL,

#5
Foto - İngiliz Sterlini 16,3672 TL

İngiliz Sterlini 16,3672 TL

#6
Foto - İsviçre Frangı 13,2523 TL

İsviçre Frangı 13,2523 TL

#7
Foto - Japon Yeni 0,1114 TL

Japon Yeni 0,1114 TL

#8
Foto - Suudi Arabistan Riyali 3,2865 TL

Suudi Arabistan Riyali 3,2865 TL

#9
Foto - Norveç Kronu 1,3590 TL

Norveç Kronu 1,3590 TL

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