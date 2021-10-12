2021-10-12 15:15:04 Dolar 9 lirayı gördü, İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için olay fiyat tahmini
Dolar dün akşam 9 lira seviyesinin üzerini görmesinin ardından bugün de 9.04 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar şu anda serbest piyasada 9 lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bundan sonra doların düşebileceği en dip seviyenin 8.80 lira olduğunu belirtip "Dolarda 9 ila 10 lira aralığında bir yön haritası var artık önümüzde" dedi. İşte İslam Memiş'in canlı yayındaki o tahminleri...