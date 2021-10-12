Dolar 9 lirayı gördü, İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için olay fiyat tahmini

9 LİRANIN ALTINA HER SARKMA ALIM FIRSATIDIR - Doların bütün gelişmekte olan ülkelerde değer artışlarını devam ettireceğe benziyor. O yüzden dolar 9 lira seviyesinin altına sarkmalarda yatırımcılar bunu bir fırsat olarak görmeli. Dolarda 9 ila 10 lira aralığında bir yön haritası var artık önümüzde. Dolar bu bant aralığında bu sürecini devam ettirecek dolar. Çok çok iyimser tahminlerde tekrar 8.80 lira seviyesine çok agresif yükselişlerde ise 9.15 ile 9.25 lira seviyeleri var.