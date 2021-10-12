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Dolar 9 lirayı gördü, İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için olay fiyat tahmini

2021-10-12 15:15:04
Dolar 9 lirayı gördü, İslam Memiş bombayı patlattı! Gram altın için olay fiyat tahmini

Dolar dün akşam 9 lira seviyesinin üzerini görmesinin ardından bugün de 9.04 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar şu anda serbest piyasada 9 lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bundan sonra doların düşebileceği en dip seviyenin 8.80 lira olduğunu belirtip "Dolarda 9 ila 10 lira aralığında bir yön haritası var artık önümüzde" dedi. İşte İslam Memiş'in canlı yayındaki o tahminleri...

#1
Foto - Dolarda bundan sonraki en iyimser rakam kar satışlarıyla 8.80 lira… Kısa vadede 9.15 devamında 9.25 seviyesine kadar yıl sonuna kadar yükseliş trendi beklemeye devam edeceğim.

Dolarda bundan sonraki en iyimser rakam kar satışlarıyla 8.80 lira… Kısa vadede 9.15 devamında 9.25 seviyesine kadar yıl sonuna kadar yükseliş trendi beklemeye devam edeceğim.

#2
Foto - 9 LİRANIN ALTINA HER SARKMA ALIM FIRSATIDIR - Doların bütün gelişmekte olan ülkelerde değer artışlarını devam ettireceğe benziyor. O yüzden dolar 9 lira seviyesinin altına sarkmalarda yatırımcılar bunu bir fırsat olarak görmeli. Dolarda 9 ila 10 lira aralığında bir yön haritası var artık önümüzde. Dolar bu bant aralığında bu sürecini devam ettirecek dolar. Çok çok iyimser tahminlerde tekrar 8.80 lira seviyesine çok agresif yükselişlerde ise 9.15 ile 9.25 lira seviyeleri var.

9 LİRANIN ALTINA HER SARKMA ALIM FIRSATIDIR - Doların bütün gelişmekte olan ülkelerde değer artışlarını devam ettireceğe benziyor. O yüzden dolar 9 lira seviyesinin altına sarkmalarda yatırımcılar bunu bir fırsat olarak görmeli. Dolarda 9 ila 10 lira aralığında bir yön haritası var artık önümüzde. Dolar bu bant aralığında bu sürecini devam ettirecek dolar. Çok çok iyimser tahminlerde tekrar 8.80 lira seviyesine çok agresif yükselişlerde ise 9.15 ile 9.25 lira seviyeleri var.

#3
Foto - 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE 9.55 LİRAYA ÇIKABİLİR - 2022’nin ilk çeyreğinde 9.55 lira seviyesine kadar devam edecek bir trendden bahsediyorum. O yüzden 9 liranın altındaki seviyeler çok da alıcı olmayabilir.

2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE 9.55 LİRAYA ÇIKABİLİR - 2022’nin ilk çeyreğinde 9.55 lira seviyesine kadar devam edecek bir trendden bahsediyorum. O yüzden 9 liranın altındaki seviyeler çok da alıcı olmayabilir.

#4
Foto - EURO TAHMİNİ - Dolar kurundaki bu yükselişler diğer tüm yabancı para birimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Euro kuru 10.45 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişler yine devam edecek.

EURO TAHMİNİ - Dolar kurundaki bu yükselişler diğer tüm yabancı para birimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Euro kuru 10.45 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişler yine devam edecek.

#5
Foto - GRAM ALTIN TAHMİNİ: 560 LİRAYI GÖREBİLİRİZ - Gram altın fiyatı Haziran ayından bu yana tekrar yeni bir trendini belirledi kendine ve 510 lira seviyelerine geldi. Gram altında fiyat aralığımız 515-520 lira aralığı. Ama yıl sonuna kadar gram altın fiyatında yeni zirveler görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. 540 lira seviyesindeki ataklarda 560 lira seviyesi gündeme gelebilir.

GRAM ALTIN TAHMİNİ: 560 LİRAYI GÖREBİLİRİZ - Gram altın fiyatı Haziran ayından bu yana tekrar yeni bir trendini belirledi kendine ve 510 lira seviyelerine geldi. Gram altında fiyat aralığımız 515-520 lira aralığı. Ama yıl sonuna kadar gram altın fiyatında yeni zirveler görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. 540 lira seviyesindeki ataklarda 560 lira seviyesi gündeme gelebilir.

#6
Foto - ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM - Saat 14:20 itibariyle serbest piyasada altın fiyatları şöyle oldu. Gram altın 510 liradan işlem görürken, çeyrek altın 833 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 3 bin 430 liradan satılırken, yarım altının satış fiyatı ise bin 667 lira seviyelerinde. Ata altını 3 bin 477 liradan, 22 ayar bilezik gram ise 465 liradan satılıyor. Altının onsu ise bin 763 dolardan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM - Saat 14:20 itibariyle serbest piyasada altın fiyatları şöyle oldu. Gram altın 510 liradan işlem görürken, çeyrek altın 833 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 3 bin 430 liradan satılırken, yarım altının satış fiyatı ise bin 667 lira seviyelerinde. Ata altını 3 bin 477 liradan, 22 ayar bilezik gram ise 465 liradan satılıyor. Altının onsu ise bin 763 dolardan satılıyor.

#7
Foto - GÜMÜŞ YAKIN TARİHTE 7 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK - Gümüşün gram fiyatında da aynı şekilde 6.50 lira seviyesi yukarı yönlü test ediliyor ve yakın bir tarihte 7 lira seviyesinin üzerinde bir fiyat görmemiz mümkün olacaktır. Altın ve gümüşün ons fiyatındaki geri çekilmeler çok kalıcı olmayabilir.

GÜMÜŞ YAKIN TARİHTE 7 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK - Gümüşün gram fiyatında da aynı şekilde 6.50 lira seviyesi yukarı yönlü test ediliyor ve yakın bir tarihte 7 lira seviyesinin üzerinde bir fiyat görmemiz mümkün olacaktır. Altın ve gümüşün ons fiyatındaki geri çekilmeler çok kalıcı olmayabilir.

#8
Foto - MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ - Gözlerimiz Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz indirimi kararında olacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirecek mi? Ki öyle bir beklenti hakim şu anda. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis’teki sunumunda bunun sinyalini verdi ve piyasalar bunu fiyatlamaya başladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ - Gözlerimiz Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz indirimi kararında olacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirecek mi? Ki öyle bir beklenti hakim şu anda. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis’teki sunumunda bunun sinyalini verdi ve piyasalar bunu fiyatlamaya başladı.

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