Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'daki konuşmasında Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerinde tarihe geçecek adımlar attığını duyurdu. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olunduğunu belirten Kacır, 2027'deki Ay Programı ile yerli uzay aracının Ay'a ulaştırılacağını müjdeledi. Savunma sanayiinde yazılan başarı destanının uzayda da tekrarlanacağını vurgulayan Bakan, ülkenin üretim gücünün zirvede olduğunu kaydetti.