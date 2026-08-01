Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya programı çerçevesinde AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisi, uzay teknolojileri ve üretim gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son yıllarda sanayi ve ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirten Kacır, "Türkiye çok daha güçlü, kuvvetli bir ülke haline geldi. Türkiye'nin ihracatı, bizim iktidarlarımız döneminde 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükseldi. Türkiye sanayisinin ürettiği katma değer, 41 milyar dolardan yıllık 250 milyar doların üzerine çıktı. Bütün bu üretim atılımıyla Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri oldu. Bugün Çin'den Avrupa'nın ortasına kadar uzanan geniş kuşağı gözünüzün önüne getirin. İşte o geniş coğrafyada üretim çeşitliliği ve ihracat pazarlarındaki çeşitlilik itibarıyla en kuvvetli ihracatçı ülke Türkiye'dir.