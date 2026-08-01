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Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

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Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'daki konuşmasında Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerinde tarihe geçecek adımlar attığını duyurdu. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olunduğunu belirten Kacır, 2027'deki Ay Programı ile yerli uzay aracının Ay'a ulaştırılacağını müjdeledi. Savunma sanayiinde yazılan başarı destanının uzayda da tekrarlanacağını vurgulayan Bakan, ülkenin üretim gücünün zirvede olduğunu kaydetti.

#1
Foto - Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya programı çerçevesinde AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisi, uzay teknolojileri ve üretim gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son yıllarda sanayi ve ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirten Kacır, "Türkiye çok daha güçlü, kuvvetli bir ülke haline geldi. Türkiye'nin ihracatı, bizim iktidarlarımız döneminde 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükseldi. Türkiye sanayisinin ürettiği katma değer, 41 milyar dolardan yıllık 250 milyar doların üzerine çıktı. Bütün bu üretim atılımıyla Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri oldu. Bugün Çin'den Avrupa'nın ortasına kadar uzanan geniş kuşağı gözünüzün önüne getirin. İşte o geniş coğrafyada üretim çeşitliliği ve ihracat pazarlarındaki çeşitlilik itibarıyla en kuvvetli ihracatçı ülke Türkiye'dir.

#2
Foto - Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

Savunma sanayinde hedeflerimizi birer gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Füzelerimizin menzilini daha da uzatacağız. Hipersonik füze programını inşallah tamamlayacağız. Çelik Kubbe Projesi'yle Türkiye'nin semalarını katmanlı hava savunma sistemlerimizle muhafaza edeceğiz. Bütün bunları yapabilecek imkanlar, kabiliyetler hamdolsun bizde var. Radar teknolojilerinde ASELSAN dünyada lider oyuncular arasında, füze teknolojilerinde ROKETSAN ve TÜBİTAK dünyanın öncü kurumları arasında. Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle en ileri savunma sistemlerini geliştirme, üretme imkanına sahibiz Allah'ın izniyle" dedi.

#3
Foto - Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği görüntüleme ve haberleşme uydularına dikkat çeken Kacır, uzay alanındaki hedeflerin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Ay Programı kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini dile getiren Kacır, "Bu başarıları uzay teknolojilerine taşıyoruz. Kendi uydularımızı kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz, üretiyoruz. Önce görüntüleme uyduları yapmıştık. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2'yi ve İMECE'yi Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirdi, üretti.

#4
Foto - Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

Yeryüzünün her noktasından, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın yüksek çözünürlükle görüntü almayı sağlayan görüntüleme uydularını Türkiye kendi imkanlarıyla üretiyor. Şimdi bu uyduların elektronik kameralarını da Türkiye kendi imkanlarıyla geliştiriyor, üretiyor ve dostlarına ihraç ediyor. Şimdi kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldik.

#5
Foto - Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi

İnşallah önümüzdeki yıl Ay Programı'ndaki hedefimizi de icra edecek ve ay yıldızlı bayrağımızı kendi mühendislerimizin geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla Ay'a eriştireceğiz. İnşallah savunma sanayinde neyi, nasıl başarmışsak benzer başarı hikayelerini uzay teknolojilerinde de hayata geçireceğiz. Bütün bunlar bugünün dünyasında çok değerli, çok önemli" şeklinde konuştu.

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