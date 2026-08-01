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Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

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Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

İsrail medyasında yer alan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin yerli savunma hamleleriyle Doğu Akdeniz'deki tüm askeri ve stratejik dengeleri sarstığı açıkça ifade edildi. TCG İstanbul'un Suriye'deki liman ziyaretinden Reis sınıfı hava bağımsız tahrikli denizaltılara kadar birçok unsurun İsrail için en büyük tehdit olduğu vurgulandı. ATMACA ve GEZGİN füzeleriyle donatılan Türk Donanması'nın bölgedeki boşluğu dolduran ezber bozucu bir güç haline geldiği belirtildi.

#1
Foto - Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

İsrail merkezli Mako haber sitesinde yayımlanan kapsamlı ve dikkat çekici analizde, Türkiye'nin yerli savunma sanayii hamleleriyle Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini kökten sarstığı vurgulandı.

#2
Foto - Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

TCG İstanbul'un Suriye'nin Lazkiye Limanı'na gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin sıradan bir diplomatik temas olmadığı, aksine bölgede yeni bir deniz denklemine işaret ettiği belirtildi. MİLGEM projeleriyle savaş gemilerini kendi imkânlarıyla inşa eden Türkiye'nin, denizlerde dışa bağımlılığını neredeyse tamamen sıfırladığı ifade edildi.

#3
Foto - Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

Analizin en çarpıcı bölümünü ise Türk Donanması'nın Reis sınıfı hava bağımsız tahrik sistemli denizaltılarının oluşturduğu, bu platformların İsrail için "en sessiz ve tehlikeli tehdit" olduğu kaydedildi.

#4
Foto - Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden görev yapacak Bayraktar TB3 ve KIZILELMA gibi insansız sistemlerin Türkiye'ye uzun menzilli uçak gemisi gücü kazandırdığına dikkat çekildi.

#5
Foto - Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

ATMACA ve uzun menzilli GEZGİN seyir füzelerinin donanmanın vuruş kapasitesini katbekat artırdığı, bu durumun Tel Aviv'deki güvenlik çevrelerinde yakından izlendiği bildirildi.

#6
Foto - Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

Ayrıca 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu Projesi'nin, Türkiye'nin yalnızca askeri alanda değil jeostratejik lojistikte de küresel bir üs haline gelmesini sağlayacağı yazıldı.

#7
Foto - Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

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