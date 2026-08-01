Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu

İsrail medyasında yer alan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin yerli savunma hamleleriyle Doğu Akdeniz'deki tüm askeri ve stratejik dengeleri sarstığı açıkça ifade edildi. TCG İstanbul'un Suriye'deki liman ziyaretinden Reis sınıfı hava bağımsız tahrikli denizaltılara kadar birçok unsurun İsrail için en büyük tehdit olduğu vurgulandı. ATMACA ve GEZGİN füzeleriyle donatılan Türk Donanması'nın bölgedeki boşluğu dolduran ezber bozucu bir güç haline geldiği belirtildi.