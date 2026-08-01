  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
100 Yaşını Görenlerin Ortak Noktası: Yoğurt, Sirke ve Kemik İliği Tüketimi Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi Sebte'ye geçenlerin tamamı Fas'a geri gitti Göç tersine döndü Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu? Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu Ne yaptılarsa bir türlü düze çıkamadılar! Türk futbolunun asırlık çınarına kayyım atanıyor Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Marketlerde çoğu zaman “kolay seçenek” gibi görülen dondurulmuş meyve ve sebzeler, sanıldığı kadar kötü bir tercih değil. İşte, dondurulmuş sebze ve meyveler hakkında ezber bozan gerçekler…

#1
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Taze sebze ve meyvenin her zaman daha sağlıklı olduğu düşünülse de tablo her zaman böyle ilerlemiyor. Hasat edildikten sonra hızla dondurulan sebze ve meyveler, vitamin ve mineral kaybını yavaşlattığı için mutfakta önemli bir alternatif haline geliyor.

#2
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Dondurulmuş ürün neden avantajlı olabilir? Sebze ve meyveler toplandıktan sonra besin değerlerinde azalma başlayabiliyor. Taze ürünler market rafına gelene kadar günlerce, bazen haftalarca taşıma ve bekleme sürecinden geçebiliyor.

#3
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Dondurulmuş ürünlerde ise farklı bir süreç işliyor. Birçok sebze ve meyve, olgunluğa ulaştıktan kısa süre sonra donduruluyor. Bu işlem, ürünün içindeki vitamin, mineral, lif ve antioksidanların daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

#4
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Bu sonuç, taze sebze ve meyvenin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle mevsiminde alınan, yerel üretim olan ve kısa sürede tüketilen taze ürünler en iyi seçeneklerden biri.

#5
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Ancak uzak mesafeden gelen, uzun süre depoda veya rafta bekleyen ürünlerde besin kaybı artabiliyor. Bu nedenle dondurulmuş sebze ve meyveler, doğru seçildiğinde taze ürünlerle yarışabilecek bir alternatif olabiliyor.

#6
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Dondurulmuş ürün seçerken paket üzerindeki ifadelere bakmak önemli. “Şok dondurulmuş”, “hasattan sonra dondurulmuş” ya da benzer ifadeler, ürünün kısa sürede işlem gördüğünü gösterebilir.

#7
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Katkı maddesi, ilave şeker, sos, krema ya da koruyucu içeren ürünlerden uzak durmak daha doğru olur. En sade içerik listesine sahip paketler tercih edilmeli.

#8
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Dondurma işlemi, sebze ve meyvenin hücre yapısını etkileyebildiği için çözündükten sonra dokusunda değişiklik olabilir. Bu yüzden salata gibi diri yapı isteyen tariflerde taze ürün daha iyi sonuç verebilir.

#9
Foto - Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?

Çorba, yemek, sos, smoothie ve fırın tariflerinde ise dondurulmuş sebze ve meyveler pratik ve besleyici bir seçenek olarak kullanılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katil Netanyahu’nun yüzüne dahi bakmadı! Şortlu senatör Bibi’yi rezil etti
Dünya

Katil Netanyahu’nun yüzüne dahi bakmadı! Şortlu senatör Bibi’yi rezil etti

ABD temasları kapsamında Senatör John Fetterman ile bir araya gelen Netanyahu, diplomatik protokollerin yerle bir edildiği anlara tanıklık e..
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi va..
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!
Siyaset

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!

Bilal Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada sosyal medyada tartışmalarıyla gündeme gelen bazı din adamlarını eleştirdi. Erdoğan, "YouTube ulem..
Demirhindi Şerbeti: Mutfaktaki ferahlatan sıra dışı çay! Sindirim sorunu için bir günde kontrollü içilmelidir
Kadın - Aile

Demirhindi Şerbeti: Mutfaktaki ferahlatan sıra dışı çay! Sindirim sorunu için bir günde kontrollü içilmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı da olan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun önerileri arasında yer alan bir çayın artan et..
Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu
Gündem

Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin başlattığı dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 113 milyon 841 bin lira bağış t..
Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...
Gündem

Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ‘İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23