Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu?
Marketlerde çoğu zaman “kolay seçenek” gibi görülen dondurulmuş meyve ve sebzeler, sanıldığı kadar kötü bir tercih değil. İşte, dondurulmuş sebze ve meyveler hakkında ezber bozan gerçekler…
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Marketlerde çoğu zaman “kolay seçenek” gibi görülen dondurulmuş meyve ve sebzeler, sanıldığı kadar kötü bir tercih değil. İşte, dondurulmuş sebze ve meyveler hakkında ezber bozan gerçekler…
Taze sebze ve meyvenin her zaman daha sağlıklı olduğu düşünülse de tablo her zaman böyle ilerlemiyor. Hasat edildikten sonra hızla dondurulan sebze ve meyveler, vitamin ve mineral kaybını yavaşlattığı için mutfakta önemli bir alternatif haline geliyor.
Dondurulmuş ürün neden avantajlı olabilir? Sebze ve meyveler toplandıktan sonra besin değerlerinde azalma başlayabiliyor. Taze ürünler market rafına gelene kadar günlerce, bazen haftalarca taşıma ve bekleme sürecinden geçebiliyor.
Dondurulmuş ürünlerde ise farklı bir süreç işliyor. Birçok sebze ve meyve, olgunluğa ulaştıktan kısa süre sonra donduruluyor. Bu işlem, ürünün içindeki vitamin, mineral, lif ve antioksidanların daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.
Bu sonuç, taze sebze ve meyvenin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle mevsiminde alınan, yerel üretim olan ve kısa sürede tüketilen taze ürünler en iyi seçeneklerden biri.
Ancak uzak mesafeden gelen, uzun süre depoda veya rafta bekleyen ürünlerde besin kaybı artabiliyor. Bu nedenle dondurulmuş sebze ve meyveler, doğru seçildiğinde taze ürünlerle yarışabilecek bir alternatif olabiliyor.
Dondurulmuş ürün seçerken paket üzerindeki ifadelere bakmak önemli. “Şok dondurulmuş”, “hasattan sonra dondurulmuş” ya da benzer ifadeler, ürünün kısa sürede işlem gördüğünü gösterebilir.
Katkı maddesi, ilave şeker, sos, krema ya da koruyucu içeren ürünlerden uzak durmak daha doğru olur. En sade içerik listesine sahip paketler tercih edilmeli.
Dondurma işlemi, sebze ve meyvenin hücre yapısını etkileyebildiği için çözündükten sonra dokusunda değişiklik olabilir. Bu yüzden salata gibi diri yapı isteyen tariflerde taze ürün daha iyi sonuç verebilir.
Çorba, yemek, sos, smoothie ve fırın tariflerinde ise dondurulmuş sebze ve meyveler pratik ve besleyici bir seçenek olarak kullanılabilir.
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