Enerjide devler ligini altüst edeceğiz! Türkiye’den çok konuşulacak yeni nükleer adımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'daki temasları kapsamında Rus enerji sektörünün zirve isimleriyle bir araya gelerek nükleer enerji ve hidrokarbon projelerindeki yeni iş birliği imkânlarını masaya yatırdı. Rusya'da eğitim görerek Akkuyu'da göreve başlayan yüzlerce Türk mühendisin en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayan Bayraktar, buradan elde edilen tecrübenin Sinop ve Trakya'da inşa edilecek yeni nükleer santrillere aktarılacağını belirtti. Gerçekleştirilen bu stratejik hamlelerle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki kararlılığı bir kez daha tescillendi.