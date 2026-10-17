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Enerjide devler ligini altüst edeceğiz! Türkiye’den çok konuşulacak yeni nükleer adımı

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Enerjide devler ligini altüst edeceğiz! Türkiye’den çok konuşulacak yeni nükleer adımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'daki temasları kapsamında Rus enerji sektörünün zirve isimleriyle bir araya gelerek nükleer enerji ve hidrokarbon projelerindeki yeni iş birliği imkânlarını masaya yatırdı. Rusya'da eğitim görerek Akkuyu'da göreve başlayan yüzlerce Türk mühendisin en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayan Bayraktar, buradan elde edilen tecrübenin Sinop ve Trakya'da inşa edilecek yeni nükleer santrillere aktarılacağını belirtti. Gerçekleştirilen bu stratejik hamlelerle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki kararlılığı bir kez daha tescillendi.

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Foto - Enerjide devler ligini altüst edeceğiz! Türkiye’den çok konuşulacak yeni nükleer adımı

Bakan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında bulunduğu Moskova'da Rus enerji sektörünün üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. Novak ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Görüşmemizde mevcut projelerimizin ilerleyişini ele alırken, nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarındaki yeni işbirliği imkanlarımızı da değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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Foto - Enerjide devler ligini altüst edeceğiz! Türkiye’den çok konuşulacak yeni nükleer adımı

Bayraktar, Rusya ile enerji ortaklığını karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrar temelinde geliştirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Gazprom Başkanı Miller ile doğal gaz alanındaki köklü işbirliğini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Bayraktar, ortaklığı ileriye taşıyacak yeni fırsatları değerlendirdiklerini bildirdi.

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Foto - Enerjide devler ligini altüst edeceğiz! Türkiye’den çok konuşulacak yeni nükleer adımı

Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Mikhelson ile görüşmesinde ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki işbirliği imkanlarını, tedarik süreçlerini ve küresel enerji piyasasındaki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Bayraktar, Türkiye'nin enerji çeşitliliğini artıracak ve arz güvenliğini güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti. Bayraktar, Moskova'daki temasları kapsamında Rusya'da nükleer mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi gören Türk öğrencilerin temsilcileriyle de görüştü.

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Foto - Enerjide devler ligini altüst edeceğiz! Türkiye’den çok konuşulacak yeni nükleer adımı

Öğrencilerle enerji sektörünü, yeni modüler reaktör projelerini ve Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedeflerini ele aldıklarını belirten Bayraktar, nükleer insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda bugüne kadar Rusya'ya gönderilen 526 öğrenciden 322'sinin eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) göreve başladığını bildiren Bayraktar, gelecek dönemde daha fazla öğrenciyi yurt dışına göndermeyi planladıklarını ifade etti. Bayraktar, "Akkuyu'da kazanılan mühendislik, imalat ve işletme tecrübesini Sinop ve Trakya'da planladığımız nükleer santrallerimize aktarırken en büyük gücümüz yetişmiş insan kaynağımız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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