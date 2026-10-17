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İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

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İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2026 yılı güncel askeri envanter raporları, dünyadaki balistik füze kapasitesine sahip ülkeleri ve tahmini rakamları gözler önüne serdi. ABD, Rusya ve Çin küresel liderlik yarışını sürdürürken, savunma sanayiindeki yerli projeleriyle devrim yaratan Türkiye'nin 322 balistik füzeyle listede ilk 10 içerisine girmesi dikkat çekti. Bölgesel tehditler ve nükleer güç dengelerinin sürekli değiştiği bu kritik dönemde açıklanan envanter listesi askeri otoriteler tarafından anbean takip ediliyor.

#1
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

Askeri caydırıcılığın en büyük simgesi olan balistik füzeler yeniden küresel gündemin ilk sırasına yerleşti. 2026 yılı itibarıyla güncellenen askeri envanter raporları, süper güçler arasındaki nükleer dengeyi belirleyen çarpıcı verileri gözler önüne serdi. ABD, Rusya ve Çin gibi devlerin liderlik yarışı sürerken; yerli füze teknolojileri ve TAYFUN gibi projeleriyle savunma liginde devrim yaratan Türkiye'nin listedeki stratejik konumu tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

#2
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

Peki, hangi ülkenin elinde kaç adet balistik füze var ve Türkiye bu küresel güç dengesinin neresinde duruyor?

#3
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

SIPRI (Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) listeyi açıkladı. Listenin ilk 10'una girmeyi başaran Türkiye, özellikle savunma sanayiindeki "tam bağımsızlık" vizyonuyla adından söz ettiriyor. Uzmanlar, Türkiye'nin son yıllarda attığı bu adımların, küresel güçler arasındaki stratejik önemini daha da artırdığı konusunda hemfikir.

#4
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı rapor, dünyada balistik füze kapasitesine sahip ülkeleri ve tahmini envanter büyüklüklerini gösterdi.

#5
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

Tahmini rakamlar şu şekilde:

#6
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

27. Libya - 3 füze 26. Azerbaycan - 4

#7
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

25. Slovakya - 6 24. Birleşik Arap Emirlikleri - 6

#8
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

23. Bahreyn - 9 22. Ermenistan - 16

#9
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

21. Türkmenistan - 16 20. Romanya - 16

#10
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

19. Yemen - 18 18. Irak - 18

#11
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

17. Vietnam - 24 16. Suudi Arabistan - 40

#12
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

15. Fransa - 64 14. Birleşik Krallık - 64

#13
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

#14
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

11. Pakistan - 126 10. Yunanistan - 165

#15
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

13. Hindistan - 80 12. Belarus - 98

#16
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

9. Mısır - 190 8. Güney Kore - 190

#17
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

7. Türkiye - 322

#18
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

6. İran - 800 5. İsrail - 850

#19
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

4. Kuzey Kore - 1000 3. ABD - 1300 füze

#20
Foto - İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti

2. Rusya - 1400 füze 1. Çin - 3100 füze

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