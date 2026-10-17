İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2026 yılı güncel askeri envanter raporları, dünyadaki balistik füze kapasitesine sahip ülkeleri ve tahmini rakamları gözler önüne serdi. ABD, Rusya ve Çin küresel liderlik yarışını sürdürürken, savunma sanayiindeki yerli projeleriyle devrim yaratan Türkiye'nin 322 balistik füzeyle listede ilk 10 içerisine girmesi dikkat çekti. Bölgesel tehditler ve nükleer güç dengelerinin sürekli değiştiği bu kritik dönemde açıklanan envanter listesi askeri otoriteler tarafından anbean takip ediliyor.