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Yaşam
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Doğu Karadeniz’de 125 köy yolu kapandı

2023-02-20 12:08:06
Doğu Karadeniz’de 125 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz yoğun kar yağışının etkisi altında. 4 ilde 125 köy yolu, kar yağışı sebebiyle kapandı.

#1
Foto - Doğu Karadeniz’de 125 köy yolu kapandı

Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta kardan dolayı 125 köyle ulaşım sağlanamıyor. Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonucu Ardeşen'de 1, Çamlıhemşin'de 6 ve İkizdere'de 7 olmak üzere 14 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresinin 80 personeli, 51 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor. Artvin'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 3, merkezde 2, Murgul'da 1, Şavşat'ta 65, Yusufeli'nde 13 köy olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde belediye ekiplerinin ara sokaklarda karla mücadele çalışması devam ediyor. Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

#2
Foto - Doğu Karadeniz’de 125 köy yolu kapandı

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle Alucra ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüyor. Öte yandan, yaylalar ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar sebebiyle 19 köye ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kardan dolayı eğitime ara verilen ilçede, belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor. Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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