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Yaşam
17
Doğu Anadolu gelinliğini giydi

2021-01-15 12:17:09
Doğu Anadolu gelinliğini giydi

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü.

#2
Foto - Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

#3
Foto - Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#4
Foto - Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı da kar yağışıyla beyaza büründü.

Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı da kar yağışıyla beyaza büründü.

#5
Foto - Güzel manzaraların oluştuğu kentlerde, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Güzel manzaraların oluştuğu kentlerde, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

#6
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#7
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#8
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#9
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#10
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#11
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#12
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#13
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

#14
Foto - Doğu Anadolu'dan görüntüler...

Doğu Anadolu'dan görüntüler...

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