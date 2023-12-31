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Yaşam
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Doğu Anadolu buz tuttu

2023-12-31 11:21:26
Doğu Anadolu buz tuttu

Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri başta olmak üzere civardaki derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

#2
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Bazı araç ve iş yerinin camları da buz tuttu.

#3
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

#4
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, buzlanmalar meydana geldi.

#5
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Soğuk hava nedeniyle başta Çıldır Gölü olmak üzere birçok dere ve göletin yüzeyinde buz tabası oluştu.

#6
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

#7
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

#8
Foto - Doğu Anadolu buz tuttu

Sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

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