2023-12-31 11:21:26 Doğu Anadolu buz tuttu
Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri başta olmak üzere civardaki derelerin yüzeyi buzla kaplandı.
Bazı araç ve iş yerinin camları da buz tuttu.
Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, buzlanmalar meydana geldi.
Soğuk hava nedeniyle başta Çıldır Gölü olmak üzere birçok dere ve göletin yüzeyinde buz tabası oluştu.
Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
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