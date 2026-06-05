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Önce teknik adam sonra... Beşiktaş'tan Jose Sa bombası! Bedavaya imza atabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Önce teknik adam sonra... Beşiktaş'tan Jose Sa bombası! Bedavaya imza atabilir

Beşiktaş'ta yeni sezon için hareketlilik tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - Önce teknik adam sonra... Beşiktaş'tan Jose Sa bombası! Bedavaya imza atabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig’e veda eden Wolverhampton’ın kalecisi Jose Sa'nın şartlarını araştırıyor. Siyah beyazlı kurmaylar bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmeyi planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

#2
Foto - Önce teknik adam sonra... Beşiktaş'tan Jose Sa bombası! Bedavaya imza atabilir

Siyah-beyazlı kulüpte kale pozisyonu için hareketlilik devam ediyor. Yerlilerden Serhat Öztaşdelen, Altay Bayındır ve Muhammet Şengezer gibi önemli isimleri geniş listesine alan Beşiktaşlı yetkililerin yabancı adaylardan Jose Sa'ya olan ilgisi sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın Portekizli file bekçisi için harekete geçen Kartal'ın oyuncunun transfer şartlarını araştırdığı aktarıldı. 33 yaşındaki eldivenin ayrılmak istediği öğrenildi.

#3
Foto - Önce teknik adam sonra... Beşiktaş'tan Jose Sa bombası! Bedavaya imza atabilir

Beşiktaşlı kurmayların Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi planladığı iddia edildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, tecrübeli file bekçisinin İngiliz kulübüyle olan mukavelesini karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırması ihtimalini takip ettiği belirtildi. Bu ihtimal gerçekleştiği takdirde girişimlerin hızlandırılacağı aktarıldı. Jose Sa'nın İngiliz ekibiyle Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi ve 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

#4
Foto - Önce teknik adam sonra... Beşiktaş'tan Jose Sa bombası! Bedavaya imza atabilir

Jose Sa geçen sezon Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın kendi sahasında Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden takip etmişti. 33 yaşındaki file bekçisinin Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı izlemesi, transfer iddialarının alevlenmesine neden olmuştu.

#5
Foto - Önce teknik adam sonra... Beşiktaş'tan Jose Sa bombası! Bedavaya imza atabilir

Wolverhampton, Jose Sa'yı 2021 yılının yaz döneminde transfer ederken, Olympiakos'a 8 milyon euro bonservis ödemişti. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan tecrübeli file bekçisi, teknik direktör Martinez tarafından Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. Portekiz K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele edecek.

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