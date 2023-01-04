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Sağlık
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Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

2023-01-04 20:09:03
Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Tam bir şifa kaynağı olan limon ve zencefil ile karışım adeta antibiyotik özelliği gösteriyor.

#1
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Grip mevsimi kapıya dayandı.

#2
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Hastalıkların arttığı bu dönemde bağışıklığınızı zirveye çıkaracak mucizevi bir karışımla geldik. Etkisine doktorlar bile inanamıyor.

#3
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Havaların başlamasıyla birlikte gelen salgın sayıları gittikçe artıyor.

#4
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Bu aylarda grip, nezle, sinüzit, soğuk algınlığı gibi hastalıklar kaçınılmaz hale geliyor.

#5
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Sık sık farklı ortamlara girip çıkmak, hastalıklara davetiye çıkarıyor.

#6
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Özellikle çalışan ve ofis ortamında bulunan kişiler bu hastalıklardan kaçamıyor.

#7
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Ayrıca çocukların okul ortamlarından çabuk kaptığı bu hastalıklar sayesinde hastaneler de dolup taşıyor. Gribe karşı ilaçların yanı sıra, evde doğal yöntemlerle çözüm aranıyor.

#8
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Bağışıklık sistemini zirveye çıkaracak mükemmel kürler mevcut. Özellikle bu kür, bütün hastalıklara kalkan oluyor.

#9
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Bu karışı günde bir kez öğün arasında bir tatlı kaşığı tüketirseniz, bu kışı hasta olmadan geçireceksiniz.

#10
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

Antibiyotikleri rafa kaldıracak karışım! 1 adet limonu yıkayıp halka şeklinde doğrayın. Ardından zencefili soyup 2-3 dilim kesin. 1 çay kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı bal ve doğranan limon ve zencefili bir kavonoza alıp karıştırın.

#11
Foto - Doğal antibiyotik! Gripten kurtarıyor

2 gün buzdolabında bekletin. Günde 1 defa, öğün arasında 1 tatlı kaşığı tüketin. Bu karışımı, malzemelerin miktarlarını arttırarak fazlaca yapabilirsiniz.

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