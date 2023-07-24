2023-07-24 16:14:57 Doğa tutkunlarının rotası: Karagöl
Bolu Karagöl Tabiat Parkı sahip olduğu orman ve göl peyzajları ile ziyarete gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.
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Bolu Karagöl Tabiat Parkı sahip olduğu orman ve göl peyzajları ile ziyarete gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Bolu, Ankara ve çevre illerden gelen doğa tutkunlarının doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, bisiklete binme, çadır ve karavan kampçılığı gibi aktiviteleri yapabildiği tabiat parkı ziyaretçilerine her mevsim eşsiz manzara güzellikleri sunuyor.
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