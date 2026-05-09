  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TCG Anadolu'ya akın var! Sarayburnu Limanı'nda demirledi 11 hafta eğitim aldı bu işe başladı: Herkes zehirlenmeyelim diyor! Astım ve KOAH hastalarını özellikle ilgilendiriyor! Bugün başlıyor 10 günde Türkiye'ye yayılacak Türkiye kabusa sürükleniyor! Erhan Afyoncu üstüne basa basa uyardı: Devlet acilen bunu yapmalı Antioksidan değeri... Acı biber turşusu kilo verdirir mi? Su seviyesi normale döndü Sapanca Gölü yağışlarla kritik eşikten kurtuldu Türkiye'nin iki kritik silahını ele geçiren Kuzey Kore'den tedirgin eden hamle Chery yine yaptı yapacağını: Yeni versiyonlarda indirim müjdesi! Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

İzmir’in 70 yıllık jant devi savunma sanayi işine giriyor. Şirket, Türkiye'nin ileri teknoloji üretim gücüne katkı sunmayı amaçlıyor.

#1
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

70 yılı aşkın mühendislik deneyimiyle alüminyum döküm teknolojilerinde öncü konumda bulunan Cevher Jant, SAHA Expo'da yerini aldı.

#2
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

Otomotiv sektöründeki mühendislik ve üretim deneyimini savunma ve havacılık sanayisine de taşımayı hedeflediklerini belirten Cevher Jant CEO'su Oğuz Özmen, Türkiye'nin ileri teknoloji üretim gücüne katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

#3
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

Cevher Jant CEO'su Oğuz Özmen, savunma ve havacılık sanayilerinin yüksek mühendislik disiplini, ileri üretim teknolojileri ve uzun vadeli kalite sürdürülebilirliği gerektiren stratejik alanlar arasında yer aldığını belirterek, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği yatırımların bugün önemli bir teknik bilgi birikimi ve güçlü bir üretim altyapısı oluşturduğunu ifade etti.

#4
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

Cevher Grubu olarak otomotiv sektöründe 70 yıl boyunca edindikleri küresel üretim deneyimini, kalite kültürünü ve teknolojik altyapıyı savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde de değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Özmen, "Otomotiv sektörüyle savunma sanayi, yüksek seviyede mühendislik tecrübesi ve güçlü üretim altyapısı açısından önemli ortak noktalara sahip.

#5
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

Biz de otomotivde yıllar içerisinde oluşturduğumuz mühendislik ve üretim tecrübemizi, özellikle alüminyum döküm, metal şekillendirme ve ileri işleme teknolojilerindeki uzmanlığımızı savunma sanayisinde nasıl değerlendirebileceğimize odaklandık. Türkiye'nin mühendislik gücüne ve sanayi altyapısına inanıyoruz. Bugün savunma sanayimizin ulaştığı yüksek teknoloji üretim kabiliyeti ve teknik know-how seviyesi bizim için de çok değerli bir motivasyon oluşturuyor" dedi.

#6
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

Yeni dönemde otomotivin yanı sıra savunma, havacılık ve uzay sanayilerine yönelik yüksek dayanımlı, hafifletilmiş ve ileri mühendislik gerektiren metal bileşenler üzerine çalışmalarını artıracaklarını ifade eden Özmen, otomasyon, robotizasyon, dijital üretim teknolojileri ve sürdürülebilir üretim altyapısına yönelik yatırımlarını da sürdürdüklerini kaydetti.

#7
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor

KAYNAK: TEKREFERANS

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi
Gündem

Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi

Ekranlardaki ahlaksızlık kuşatması dur durak bilmiyor! Sözde yarışma programı Survivor, Türk kadınının onurunu ve bin yıllık milli değerleri..
CHP milleti kışkırtma peşinde
Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği CHP'li heyet, milleti kışkırtmanın peşine düştü...
CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"
Gündem

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda önemli isimlerin "etkin pişmanlıktan" yararlandığını açıklamasının ..
Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait bir geminin vurulduğunu açıkladı. İran'dan ise jet hızında bir açıklama geldi. Tahran b..
'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'
Aktüel

'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'

Nurettin Taşkesen Haber Vakti'nde yazdı: Uzun zamandır “Araplar Birinci Dünya Savaşında bizi arkadan vurdu” iddia ve algısına ilaveten yakın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23