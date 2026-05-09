  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk kez görücüye çıktı! Karşınızda yerli ve milli insansız kara aracı Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül! Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş! O ilde her yer beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Tevfik Diker’den CHP’ye Sert Tepki: Temiz siyaset adına açıklama bekliyoruz Akaryakıtta okkalı indirim! Tabelayı görenler resmen havalara uçtu Osman Gazi’nin fethettiği Söğüt Derbendi kalesi’nin yeri tespit edildi Her 10 tüketiciden 8'i... Besin zehirlenmemesi için... Bu iki alarma dikkat
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül!

Turkcell’in, gençleri teknolojiye yönlendirmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “Yarının Teknoloji Liderleri” proje yarışmasının ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Son 5 yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı” sözleriyle Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki büyümeye dikkat çekti. Ödül töreninin ev sahipliğini üstlenen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da “Turkell olarak temel yaklaşımımız, teknolojiyi insanımız için faydaya dönüştürmek. Yarının Teknoloji Liderleri de bu anlayışın yansıması. Gençlerimizin yanında olmayı bundan böyle de sürdüreceğiz. Dereceye giren ekipleri ve tüm katılımcıları kutluyorum. Vizyonlarıyla bu sürece yön veren devletimizin değerli temsilcileri başta olmak üzere üniversitelerimize, jüri üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Turkcell’in, geleceğin teknoloji liderlerini desteklemek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği “Yarının Teknoloji Liderleri” proje yarışmasının ödül töreni, İstanbul Mandarin Otel’de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı törende, yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Türkiye’de üniversitelilere yönelik en kapsamlı proje yarışması olan “Yarının Teknoloji Liderleri”nde birinci olan SIGNIFY projesi 1 milyon TL, ikinci MEMOVISION projesi 800 bin TL, üçüncü SMELLCONTROL projesi ise 600 bin TL ile ödüllendirildi. Ayrıca jüri tarafından belirlenen CYBERKIDS, ENERATICS ve KAZAI projelerine de 300.000 TL’lik para ödülü takdim edildi.

#1
Foto - Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin teknoloji ekosistemindeki dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’nin teknoloji alanında elde ettiği kazanımlar, kendine has bir ekosistem inşasını da ifade ediyor. 23 yıl öncesinde Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 1 milyar dolardı, şimdi ise 20 milyar dolar. 23 yıl öncesinde Türkiye’de 29 bin Ar-Ge insan kaynağı vardı, şimdi ise 311 bin Ar-Ge insan kaynağı var. Teknoloji girişimleri, diğer alanlardan farklı olarak borçlanma enstrümanlarıyla büyüyebilecek yapılar değil. Teknoloji girişimlerinin sermayesi akıl sermayesidir, fikir sermayesidir. Ve teknoloji girişimlerinin büyümesini sağlayacak olan da borçlanma değil sermaye yatırımlarıdır. Bu anlayışla son 5 yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Bir önceki 5 yılda bu tutar 550 milyon dolardı. Katlanarak büyüyen bir yatırım ölçeğinden bahsediyoruz. Bu vesileyle ödül alacak olsun ya da olmasın, Türkiye’nin teknoloji geliştirme yolculuğunda ‘Ben de varım’ diyen tüm genç arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Türkiye’nin teknoloji lideri Turkcell’e bu muhteşem organizasyon için teşekkür ediyorum”.

#2
Foto - Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül!

Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, gençleri teknolojiye yönlendirmek ve potansiyellerini desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan projenin önemine işaret ederek şunları söyledi: “Turkcell olarak ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna 30 yıldan uzun süredir öncülük ediyoruz. Bu yolculukta Turkcell’i Türkiye’nin teknoloji lideri yapan en temel yaklaşım ise ‘Teknolojiyi insanımız için faydaya dönüştürmek’. Bizim için teknoloji; insanın hayatına dokunduğunda, bir ihtiyaca cevap verdiğinde ya da bir gencimizin önünde yeni bir kapı açtığında gerçek anlamını buluyor. Yarının Teknoloji Liderleri Proje Yarışması da bu anlayışın somutlaşmış hali. Gençlerimizden aldığımız motivasyonla bu yıl yarışmanın kapsamını daha da genişlettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de projemizi açtık. 71 ilden 161 üniversitenin katılımıyla toplam 829 proje yarıştı. Yarının Teknoloji Lideri olmak için geliştirilen projelerin sayısı geçen yılın iki katını aştı. Bu başarının arkasında güçlü bir ekosistem var. Devletimizin ortaya koyduğu vizyon, sağladığı destek ve açtığı alan, gençlerimizin yolunu açıyor. Kamu, üniversite ve özel sektörün aynı hedefte buluştuğu bu yapı, ülkemizin teknoloji yolculuğuna hız kazandırıyor.” “Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” Konuşmasında gençlere de seslenen Genel Müdür Koç, şöyle devam etti: “Bir fikre sahip çıkmak, yarına sahip çıkmaktır. Bu cesaretin, herhangi bir ödülden daha değerli olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.

#3
Foto - Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül!

Yalnızca ödül alanlar değil; fikrinin peşinden gitme cesareti gösteren herkes bu yarışmanın kazananıdır. Ortaya koyduğunuz her fikir, yazdığınız her bir kod, bu ülkenin güçlü yarınlarına atılmış birer imzadır. Bundan böyle de sizlerin yanında olmaya ve ‘Turkcell ile Yarınlar Senin!’ demeye devam edeceğiz. Ödül almaya hak kazanan arkadaşlarımızı, finale kalan 12 ekibi ve başvuru yapan her bir gencimizi yürekten kutluyorum. Bu vesileyle vizyonlarıyla bu sürece yön veren Sayın Bakanımıza ve devletimizin değerli temsilcilerine saygılarımı sunuyorum. Ayrıca İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Erkan Durdu liderliğinde İnsan Kaynakları ekiplerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, kıymetli jürimize ve üniversitelerimize teşekkür ediyorum.” Yarının Teknoloji Liderlerinin geliştirdiği projeler Yarışmada birincilik ödülünü “Signify” projesi kazandı. Proje, işitme engelli bireylerin bankacılık ve sağlık gibi temel hizmetlerde tercümana bağımlı kalmamalarını hedefliyor. Signify, mahremiyet ve iletişim kopukluğunu, yapay zekâ destekli çift yönlü anlık çeviri ile ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi
Gündem

Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi

Ekranlardaki ahlaksızlık kuşatması dur durak bilmiyor! Sözde yarışma programı Survivor, Türk kadınının onurunu ve bin yıllık milli değerleri..
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığın..
Markete saldıran kadın bakın kim çıktı! Türkiye'nin gündemindeydi
Gündem

Markete saldıran kadın bakın kim çıktı! Türkiye'nin gündemindeydi

Bursa'da kasiyerin sorusuna kızıp tüm marketi savaş alanına çeviren kadın tanıtık çıktı. Aynı kadın, geçtiğimiz aylarda aynı şehirde bir tak..
Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı
Gündem

Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 k..
Gökhan Böcek’ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"
Siyaset

Gökhan Böcek’ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"

Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak..
CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi
Spor

CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi

Trabzonspor’un uzun yıllardır önemli gelir kaynaklarından biri olarak değerlendirilen İstanbul'un Kartal ilçesindeki araziyle ilgili CHP'li ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23