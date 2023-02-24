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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kiliseye ziyaret

2023-02-24 21:09:09
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kiliseye ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay-Samandağ'daki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

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Foto - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kiliseye ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, afet bölgesi Hatay'daki temaslarının ardından Samandağ'a geçti.

#2
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kiliseye ziyaret

Burada Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret eden Erbaş'ı kiliseye gelişinde Samandağ Rum-Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimyan Emektaş ile papazlar Abdullah Yumurta ve Mahir Yakupoğlu karşıladı.

#3
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kiliseye ziyaret

Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun." dedi.

#4
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kiliseye ziyaret

Emektaş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Erbaş, daha sonra kilise bahçesindeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

#5
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kiliseye ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.

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