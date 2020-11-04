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Sağlık
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Diş etinden girip tüm vücuda yayılıyor! Görürseniz hemen..

2020-11-04 15:46:30
Diş etinden girip tüm vücuda yayılıyor! Görürseniz hemen..

Ağız sağlığının iyi ya da kötü olması vücuttaki tüm organları ilgilendiriyor. "Ağzımız hastalıklara neden olan bakterilere açılan en önemli giriş kapısıdır" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir "Diş eti iltihabı veya derin çürükleri olan kişilerde bu bakterilerin kana karışması ve organlarımıza hızla ulaşması çok kolay olacaktır. Bu nedenle sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ağızdan geçer" diyerek ağız sağlığı ile genel sağlık ilişkisini madde madde açıkladı. Bazı araştırmalar, diş eti hastalığı olan kişilerin sağlıklı diş etlerine sahip olanlara göre daha fazla kalp hastalığı olduğunu göstermektedir.

#1
Foto - Vücudunuzun genel sağlığına dikkat ettiğiniz gibi ağzınız sağlığınıza da dikkat etmeniz önemlidir.

Vücudunuzun genel sağlığına dikkat ettiğiniz gibi ağzınız sağlığınıza da dikkat etmeniz önemlidir.

#2
Foto - Diyabet, vücudun enfeksiyona karşı direncini azaltabilir. Yüksek kan şekeri, diş eti hastalığına yakalanma riskini artırır.

Diyabet, vücudun enfeksiyona karşı direncini azaltabilir. Yüksek kan şekeri, diş eti hastalığına yakalanma riskini artırır.

#3
Foto - Dahası, diş eti hastalığı kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmayı zorlaştırabilir. Kan şekeri seviyelerini olabildiğince normale yakın tutarak diş etlerinizi koruyun.

Dahası, diş eti hastalığı kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmayı zorlaştırabilir. Kan şekeri seviyelerini olabildiğince normale yakın tutarak diş etlerinizi koruyun.

#4
Foto - Her yemekten sonra fırçalayın, diş ipi kullanın ve günlük antiseptik gargara ile durulayın. Yılda en az iki kez diş hekiminize görünün.

Her yemekten sonra fırçalayın, diş ipi kullanın ve günlük antiseptik gargara ile durulayın. Yılda en az iki kez diş hekiminize görünün.

#5
Foto - Tükürük, dişleri ve diş etlerini çürüklere ve diş eti iltihabına neden olan bakterilerden korumaya yardımcı olur. Dolayısıyla sürekli kuru bir ağız, diş çürümesine ve diş eti hastalığına daha duyarlıdır.

Tükürük, dişleri ve diş etlerini çürüklere ve diş eti iltihabına neden olan bakterilerden korumaya yardımcı olur. Dolayısıyla sürekli kuru bir ağız, diş çürümesine ve diş eti hastalığına daha duyarlıdır.

#6
Foto - Eğer ağız kuruluğunuz varsa sakız çiğneyebilir veya eczaneden alacağınız yapay tükürük takviyelerini kullanabilirsiniz.

Eğer ağız kuruluğunuz varsa sakız çiğneyebilir veya eczaneden alacağınız yapay tükürük takviyelerini kullanabilirsiniz.

#7
Foto - Stresli, endişeli veya depresyondaysanız ağız sağlığı sorunları için daha yüksek risk altında olabilirsiniz.Stres altındaki insanlar, diş etlerine ve vücuda zarar veren yüksek düzeyde kortizol hormonu üretir. Stresle ilgili diğer alışkanlıklar arasında sigara içmek, dişleri sıkmak ve gıcırdatmak (bruksizm) bulunur.

Stresli, endişeli veya depresyondaysanız ağız sağlığı sorunları için daha yüksek risk altında olabilirsiniz.Stres altındaki insanlar, diş etlerine ve vücuda zarar veren yüksek düzeyde kortizol hormonu üretir. Stresle ilgili diğer alışkanlıklar arasında sigara içmek, dişleri sıkmak ve gıcırdatmak (bruksizm) bulunur.

#8
Foto - Stres ayrıca kötü ağız bakımına da yol açar; İnsanların yüzde 50'den fazlası stresli olduklarında düzenli olarak dişlerini fırçalamıyor veya DİŞ İPİ kullanmıyor.

Stres ayrıca kötü ağız bakımına da yol açar; İnsanların yüzde 50'den fazlası stresli olduklarında düzenli olarak dişlerini fırçalamıyor veya DİŞ İPİ kullanmıyor.

#9
Foto - Hamileyseniz ve diş eti hastalığınız varsa bu bebeğiniz için risk oluşturabilir. Kendinizi ve bebeğinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için kadın doğum uzmanınız ve diş hekiminizle konuşun.

Hamileyseniz ve diş eti hastalığınız varsa bu bebeğiniz için risk oluşturabilir. Kendinizi ve bebeğinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için kadın doğum uzmanınız ve diş hekiminizle konuşun.

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