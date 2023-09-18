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Yaşam
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Dinamit yüklü kamyon devrildi

2023-09-18 02:20:40
Dinamit yüklü kamyon devrildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan kamyon devrildi.

#1
Foto - Dinamit yüklü kamyon devrildi

Bursa-İzmir kara yolu Doğanköy mevkisinde, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, Naci A'nın kullandığı 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarparak devrildi.

#2
Foto - Dinamit yüklü kamyon devrildi

İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi.

#3
Foto - Dinamit yüklü kamyon devrildi

Kaza nedeniyle İzmir güzergahı ulaşıma kapatılarak, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Bölgede, polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Kaynak: AA

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